Вернуть или обналичить? Скрытые риски подарочных карт

29 ноября грядёт "чёрная пятница". Магазины на выгодных условиях будут предлагать в том числе и подарочные карты (сертификаты). При этом в их использовании много нюансов. Можно ли вернуть их обратно в магазин или обналичить, разбирался Лайф.

Скоро Новый год, и вы снова не знаете, что подарить близким? Ситуация, которая знакома каждому. Обычно в такие моменты на помощь приходят продавцы, которые советуют беспроигрышный вариант — подарочную карту на определённую сумму. В "чёрную пятницу" на карты тоже обещают особые условия. Например, использовать скидки можно будет в течение нескольких месяцев после распродажи. Казалось бы, складывается идеальный пазл: купить в "чёрную пятницу" подарочные карты и преподнести их друзьям и родственникам на Новый год. Многие покупатели так и делают.

С одной стороны, подарок идеальный — обладатель карты самостоятельно выберет нужную вещь или услугу. С другой — карта может быть бесполезной лишь потому, что человек не пользуется той или иной услугой. Классический пример: подарили карту в массажный салон, а массаж вам противопоказан по состоянию здоровья. Тогда встаёт другой вопрос: куда девать карту?

Нюансы в использовании подарочной карты

Обладатели подарочных карт часто задаются вопросом, можно ли обменять их на деньги. К сожалению, нет. Ещё один нюанс: если сумма вашего выбора меньше, чем указанная в подарочном сертификате, остаток вам никто не вернёт и он просто сгорит. Но есть и выход из ситуации: если выбранный подарок дороже, то всегда можно доплатить наличными.

Если вдруг вы случайно потеряли свой подарочный сертификат, восстановить его будет практически невозможно. Точно так же, как и вернуть обратно в магазин. Хотя это, по словам юриста компании BMS Law Firm Владимира Шалаева, ущемляет права потребителей.

— Приобретение подарочных карт, а также условия их обмена и возврата в действующем законодательстве прямо не урегулированы. В связи с этим магазины зачастую предусматривают в правилах использования таких карт невозможность их возврата. Но в феврале 2019 года позицию по этому поводу высказал Верховный суд РФ, который при рассмотрении спора о возврате подарочной карты встал на сторону гражданина. Соответственно, если магазин отказывает в возврате денег за карту, можно ссылаться на эту позицию и жаловаться в Роспотребнадзор, — пояснил Владимир Шалаев.

Какие есть права у обладателя карты?

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников отметил, что окончательный статус подарочных карт был установлен определением Верховного суда Российской Федерации от 13.10.2015 г. № 57-КГ15-7 как авансовый платёж за товар. Поэтому они полностью подпадают под действие закона "О защите прав потребителей".

В связи с этим потребитель имеет право получить товары или услуги на сумму, указанную в сертификате. Если товар был куплен, но позднее оказалось, что он по какой-то причине не подошёл, вернуть его в магазин можно. Закон "О защите прав потребителей" вам в помощь. Но не весь перечень товаров подходит для возврата, что немаловажно.

— Подарочный сертификат является обезличенным документом, то есть воспользоваться им может кто угодно, передавать любому лицу его можно бесчисленное количество раз, но вот вернуть его может только тот человек, который уплатил за него деньги. Поэтому желательно иметь на руках документы, подтверждающие оплату: чек либо электронный чек из банка при безналичной оплате (хотя это необязательно, чек можно восстановить в магазине), — рассказал Пётр Гусятников.

Бывают случаи, когда продавец отказывается принимать заявление. Тогда эксперт советует написать письменную претензию администрации торговой точки. Если и она вам отказала, то следует обращаться в Роспотребнадзор и в суд.

Можно попробовать вернуть сертификат также после окончания срока действия, но если продавец вам откажет, он будет прав, так как о сроках вы были извещены заранее и дали своё согласие.