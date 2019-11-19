Новая уловка банков. Как заёмщикам навязывают дорогие карты

Банки придумали новую схему заработка на заёмщиках. При оформлении кредита клиент получает в дополнение дебетовую карту. Обычно никакого подвоха он не ждёт. Всё-таки карта не кредитная, риска задолжать банку нет. Только на практике такой пластик может стать для клиента в прямом смысле слова золотым. Вдруг оказывается, что тело кредита автоматически выросло на 20 тыс. рублей. Бывает и больше. Лайф разбирался в нюансах банковских услуг и выяснил, чем опасны дорогие дебетовые карты и могут ли пострадавшие заёмщики вернуть свои деньги.

— Пришла в банк, заключила договор и оформила потребительский кредит, — жалуется на портале banki.ru Наталья. — Через пару дней решила внимательно просмотреть все банковские документы. И была удивлена, что с меня сразу банк снял 20 000 рублей. За что? За карту, которая мне фактически не нужна и пользоваться я ею не собираюсь. Причём в приходном ордере я же и получатель этих денег! Как? Без подписания приходного ордера на эту сумму кредит бы не выдали. Фактически добровольно принуждают пойти на это. Ещё и сумма основного долга по кредиту тоже на 20 000 рублей больше. Взяла 50 000, а вернуть должна 70 000. И это не считая процентов — тоже порядка 20 000 рублей! Банк дважды с меня получит 20 000 рублей. В итоге взяла 50 000, а возвращаю 110 000. Ничего себе 16% годовых!

Действительно, в последнее время таких жалоб появилось немало. Заёмщики уже привыкли к тому, что при выдаче кредитов трудно обойтись без навязанных услуг. Многие готовы переплатить за страховку или неожиданные комиссии, боятся кредитных карт, чтобы не наделать дополнительных долгов. Только вот от обычной, казалось бы, дебетовой карты подвоха не ждут.

При этом обслуживание дебетовых карт может стоить десятки тысяч рублей в год. Размер переплаты будет зависеть только от статуса пластика. Чем больше привилегий даёт карта, тем дороже стоит её годовое обслуживание.

— Дебетовая карта может стать предметом так называемых кросс-продаж (при покупке одного банковского продукта клиенту предлагают другой), — рассказал директор по работе с клиентами "БКС Премьер" Николай Соколов. — Кстати, обычно при выдаче кредита банки выпускают клиенту бесплатную дебетовую карту — она нужна в первую очередь для того, чтобы с удобством погашать кредит. Карта привязана к счёту, с которого ежемесячно списываются деньги в счёт погашения ссуды. С её помощью заёмщику намного проще вносить средства на счёт (например, через мобильный банк или банкомат). Это не только упрощает процесс погашения, но и даже снижает вероятность кратковременных просрочек. Однако сотрудники банка зачастую замотивированы на продажу тех или иных дополнительных продуктов. И, к примеру, если у них стоит жёсткий план по продаже именно премиальных карт, они могут активно предлагать их клиенту вместо обычных дебетовых.

По словам Николая Соколова, стоимость обслуживания премиальных карт может доходить до 15–20 тыс. рублей в год. При этом зачастую такая высокая стоимость не соответствует содержанию карточного продукта. Другими словами, клиент платит за статус карты, тем временем аналогичные бонусные программы, кешбэки, скидки можно получить и по обычным картам.

— Есть ещё одна уловка с дебетовыми картами, — рассказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Нередко менеджер в погоне за бонусом предлагает клиенту премиальную карту, и какое-то время она даже может быть бесплатной. Например, действует акция, по которой не берётся оплата за первый год обслуживания. Если менеджер недобросовестный и не объяснил до конца условия, то после завершения акции или невыполнения определённых условий держателю карты приходится платить согласно действующему тарифу. Как раз в этот момент раскрывается хитрость менеджера. Для клиента это выглядит как мошенничество.

Безусловно, карты премиум-сегмента могут включать дополнительные преимущества. Например, консьерж-сервис. Только вот на практике человеку, который берёт потребительский кредит на 50 тыс., премиальные услуги не нужны. Он просто не ведёт тот образ жизни, чтобы ими пользоваться.

К тому же, как поясняет директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, для получения бонусов по премиальным картам необходимо выполнять жёсткие условия по количеству денег на счёте и сумме ежемесячных трат. Как правило, если вы тратите менее 100 тысяч рублей в месяц, редко летаете на самолётах или не посещаете магазины премиального сегмента, то соглашаться на смену тарифа не стоит. Конечно, сотрудники банков знают все особенности использования премиальных карт, но нередко всё равно предлагают их людям со скромными доходами.

— Обезопасить себя от продажи ненужных продуктов, включая дорогие дебетовые карты, элементарно, — добавил Николай Соколов. — Нужно всего лишь не полениться и внимательно прочитать все документы, которые подписываете в момент оформления кредита. Если вам что-то непонятно, немедленно спрашивайте у сотрудника банка обо всех деталях. К примеру, видите, что вам хотят выпустить золотую или платиновую карту — поинтересуйтесь сразу, придётся ли за неё что-то платить. При малейших сомнениях не подписывайте кредитный договор и любые другие документы, которые к нему прилагаются.

Ещё один совет экономистов — остерегаться "слишком хороших" процентов по кредиту, когда они выглядят подозрительно ниже, чем у всех известных вам банков. Обычно за слишком выгодными предложениями скрываются дополнительные условия.

— Конечно, ни один уважающий себя банк не будет в открытую нарушать права заёмщиков — такая игра не стоит свеч, — говорит руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Менеджеры стараются сделать всё возможное, чтобы клиент сам согласился на их предложение. Прежде чем подписывать какие-либо бумаги, надо не только внимательно изучать все тексты документов, но и не давать сотрудникам себя подгонять, забалтывая "срочностью" предложения. Чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем, нужно сразу же требовать не просто полный текст договора, но и распечатанный, заверенный банком график платежей по месяцам. Иначе без потерь отказаться от ненужных продуктов и услуг будет очень проблематично, ведь получается, что клиент сам их заказал.