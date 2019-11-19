Крекс, пекс, форекс. Пенсионерка проиграла квартиру и теперь живёт в спортзале

Взрослые люди верят не в Деда Мороза, а в финансовые чудеса. Такая публика — находка для форекс-дилеров. Лайф рассказывает, почему здесь нельзя выиграть.

На фитнесе как дома

Ирина Николаевна вышла на пенсию и решила перебраться в Подмосковье, поближе к родственникам. Продала большую квартиру в родном городе, положила деньги на банковский вклад и на время остановилась у столичной родни. Оставалось чуть поднакопить, чтобы купить новое жилье.

И тут ей позвонили. Консультант Евгений предложил увеличить сбережения, торгуя на форексе. Что значит это слово, пенсионерка не знала, но доход в 20%, который ей пообещали, сильно впечатлил. И часть денег с вклада ("чего их там держать под 5%!") перебежала на счёт форекс-компании. Поставила специальную программу на компьютер и радостно наблюдала за торгами. Графики непонятные, но было видно, что накопления растут.

Когда Ирина Николаевна захотела перевести доход в наличные, ничего не вышло. Евгений сказал, что пока это невозможно. Лучше докинуть деньжат и ещё подзаработать. Так вторая часть вклада перекочевала в форекс. Потом ещё и ещё, пока сбережения не закончились. Тем времени ситуация изменилась. Вместо прибыли появился небольшой убыток.

— Отыграемся, — заверил Евгений.

— Нечем, — настаивала пенсионерка.

Тогда молодой человек предложил взять кредит на 2 млн руб. Согласилась. Дали не всю сумму, чего не хватило, заняла у приютивших её родственников. Но пополнившиеся сбережения продолжили худеть, причём стремительно. Уже было ясно, что обещанных 20% не увидеть, и Ирина Николаевна заявила консультанту, что хочет забрать все деньги. Но компьютер вдруг отчудил: показал убыток в 20 тысяч долларов, а менеджер перестал отвечать на звонки.

Родственники попросили подыскать другое жилье. Сейчас пенсионерка ночует в спортзале. Хорошо, что ещё не закончился абонемент. Обманувшая её компания из прежнего офиса съехала. Уголовное дело о мошенничестве пока возбуждать отказываются.

Жертвы депозитов крупных банков

Обычно развод выглядит так. Финансовым жертвам звонят представители консультационных или учебных центров, которые являются партнёрами форекс-компаний, и рассказывают о небывалом доходе. Люди отдают свои деньги, а потом, когда средства таинственно исчезают, найти крайнего оказывается очень сложно. Все сваливают вину друг на друга. Консультанты говорят, что они только информируют о возможностях форекса, а дилеры отвечают, что это не они обещали неудачливым трейдерам финансовый рай.

В основном жертвами становятся клиенты Сбербанка и ВТБ. Возможно, форекс-дилеры пользуются утёкшими в открытый доступ базами данных. Ведь звонить клиентам, когда не знаешь, есть ли у них финансовая заначка, — только время терять.

Ещё одна жительница Москвы потеряла деньги на форексе. "Никого уже не найти", — считает Майя Ахмедова. События развивались по аналогичной схеме. Менеджер пообещал золотые горы, а они оказались финансовой пропастью.

Консультанты — люди маниакально упорные. Отдать деньги Майю уговаривали почти год. Это какое же терпение надо иметь. Причем звонил один и тот же человек, только под разными именами.

— Сначала он представился как Данил Клюшенков, потом стал Фридманом, а затем Крамером. Компания снимала офис в "Москве-Сити", там всё располагало к доверию. Тихие, уютные переговорные, дорогие костюмы, начищенные ботинки, правильная речь. Эти менеджеры очень хорошо и убедительно говорят. Думаю, проходят специальные тренинги, чтобы люди отдавали им деньги, — вспоминает Майя.

На странице Клюшенкова-Крамера в соцсети информации мало. Личной — совсем никакой. Только музыка и пара котиков. Работа такая, что приходится шифроваться, как Штирлицу. А то от недовольных клиентов покоя не будет. Правда, от фотографий Сити в разное время года не удержался. Впрочем, из офиса в небоскрёбе его компания уже съехала.

Майя закрыла вклад в Сбербанке и пустила на форекс все деньги. Когда начались убытки, женщина пыталась закрыть счёт и вывести свои средства, но заявки не одобрялись. А потом "депозит и вовсе слился": все деньги исчезли.

— Есть вероятность, что тут никаких реальных торгов не было. Программа могла быть "липовой" и лишь имитировала их. А деньги сразу перевели в какой-нибудь офшор на Карибских островах или в Жмеринке, — рассказал на условиях анонимности знакомый с ситуацией финансист.

— Даже если всё делать по-честному и действительно давать людям совершать сделки купли-продажи реальной валюты, то правильно просчитать колебания курсов сложно. Метод работы форекс-компаний построен на том, чтобы клиенты совершали больше сделок, ведь здесь они не рискуют своими деньгами, рискуете вы, — комментирует председатель Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Поле чудес

Чаще люди становятся клиентами нелегальных форекс-дилеров, то есть тех, у которых нет лицензий Центробанка. Побороть их так и не получилось. Они как дракон — рубишь одну голову, а на её месте вырастает несколько новых. В Ассоциации форекс-дилеров рассказали, что в этому году регулятор обнаружил больше 140 недобросовестных форекс-компаний, которые работали вне закона. В прошлом году таких было 223.

— Поскольку нелицензированные форекс-компании предоставляют свои услуги из иностранной юрисдикции (как правило, имеющей офшорную составляющую), то в случае нарушения прав потребителей финансовых услуг все компетентные органы оказываются бессильными. Поэтому вероятность возвращения денежных средств клиентов тут крайне низкая, — сообщили в АФД.

Форекс-компаний, допущенных к работе, всего четыре: "Альфа-форекс", "ВТБ форекс", "ПСБ-форекс" и "Финам форекс".

То, что компания есть в белом списке, означает, что воровства денег не будет. Но совсем не факт, что здесь будет работать принцип "вложи копейку — получи рубль".

На форексе так: трейдер покупает акции или валюту, а когда они дорожают, продаёт их. Разница в цене и есть доход. Но постоянно вовремя продавать или покупать невозможно. К тому же есть налог, который надо платить с прибыли, плюс комиссии брокеру.

— Когда люди теряют на форексе свои деньги, компании продолжают жить за счёт привлечения новых клиентов с улицы, которые потом так же разоряются, — считает Дмитрий Янин.

Впрочем, старыми жертвами мошенники тоже не брезгуют. Вот Ирине Николаевне на днях опять позвонили и предложили начать новую торговлю.

— Что денег нет — не беда, — успокоили. — Возьмёте кредит, — оптимистично произнёс новый консультант в телефонной трубке.

В то же время в Интернете много рекламы компаний, которые предлагают вернуть деньги, потерянные у форекс-брокеров. За предоплату, конечно. Поле чудес не заканчивается.