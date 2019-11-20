Задерживают зарплату? Как не работать за спасибо

В России увеличилась задолженность по зарплате. По сравнению с прошлым годом она выросла на 3,3%. Лайф узнал, в каких сферах чаще всего задерживают выплаты и как работнику защитить свои права.

— Работаю на предприятии два года, но в последние несколько месяцев перестали платить зарплату. На вопрос: "Почему?" отвечают: "Сейчас небольшие трудности, но скоро всё выплатим". Я ждать не могу, у меня кредит на машину. Пришлось устроиться на две подработки. Прошло уже полгода, "завтраками" кормят, а денег всё нет, — жалуется Александр, сотрудник компании по производству кабелей.

К сожалению, такая проблема во многих организациях набирает обороты. По данным Росстата, задолженность по заработной плате в России в октябре увеличилась на 3,3% и по состоянию на 1 ноября составила 2 трлн 638,5 млн рублей.

Кому чаще всего задерживают зарплату?

В аналитическом центре "Авито. Работа" рассказали, что чаще всего зарплаты задерживают в сфере строительства, проектирования и недвижимости. Страдают также работники научной и образовательной сфер. При том что в этих сферах наибольшая доля белых зарплат.

— Чаще всего зарплаты задерживают сотрудникам, работающим в сферах охраны и безопасности. Сюда же попадают медики, работники IT-сферы и оптовой торговли, — рассказали аналитики.

Реже других неприятные ситуации с задержкой выплат касаются работников автомобильного бизнеса, тяжёлой промышленности и тех, кто предоставляет услуги населению.

При этом эксперты отметили, что задержки зарплаты наиболее распространены в Москве и Санкт-Петербурге. В них, по данным исследования центра "Авито. Работа", за третий квартал 2019 года уровень оплаты труда наиболее высокий среди крупнейших городов России.

Как быть сотрудникам, если задерживают зарплату?

Зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Дата выплат должна быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который начислена зарплата. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём заплатить должны накануне этого дня (статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации).

— За задержку зарплаты работодатель несёт ответственность. Причём, согласно ТК РФ, сотрудник при задержке зарплаты на срок более 15 дней имеет право приостановить работу до выплаты причитающейся суммы. Трудовой кодекс устанавливает материальную ответственность работодателя за невыплату зарплаты. Также возможно привлечение работодателя к административной и уголовной ответственности (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и ст. 145.1 УК РФ), — рассказал руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.

Он также отметил, что при возникновении такой ситуации работник может попытаться решить этот вопрос с работодателем, в том числе направить претензию. Также есть вариант обратиться в комиссию по трудовым спорам и с исковым заявлением в суд.