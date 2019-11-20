Валютный ремейк. Что ждёт курс рубля к Новому году

В ноябре рубль продемонстрировал невероятную устойчивость. Колебания курса снизились до минимума за последние пять лет. В этом году финансисты не раз отмечали твёрдость российской валюты, а сейчас даже заговорили о феномене рубля. Впрочем, на самом деле ситуация на рынке выглядит не так однозначно. По прогнозам аналитиков, декабрь грозит стать переломным месяцем для рубля, а курс может повторить тяжёлый сценарий прошлого года. Лайф выяснял, какие изменения ждут курс валют к 1 января.

В ноябре до минимума с 2014 года опустилась вменённая волатильность рубля. Этот показатель характеризует то, как рынок оценивает дальнейшее колебание курса. По данным Bloomberg, в понедельник вменённая волатильность составила 8,4%. Для сравнения в декабре 2014 года она достигала 56–57%. Так что сейчас этот показатель вернулся на докризисный уровень.

— Это значит, что рубль этой осенью стал максимально стабильным, — пояснила старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — За пять лет (с 2014 года) рубль действительно стал твёрже. Он научился противостоять внешнему влиянию и получил внутренние стимулы для роста. Инфляция в стране замедлилась, а следовательно, исчез и заметный фактор давления на курс рубля. Геополитических стрессов тоже нет. В общем и целом условия для российской валюты складываются хорошие.

Правда, Анна Бодрова советует не переоценивать эту стабильность. Она напомнила, что Россия всё ещё под санкциями, а рубль всё так же зависим от цен на сырьё. Просто сейчас на рынке такой момент, что влияния этих факторов практически не видно. По прогнозам Анны Бодровой, до конца года доллар может оставаться в пределах 63–66 рублей.

Однако, есть мнение, что в этом году вполне может повториться негативный сценарий прошлого декабря. Тогда зима началась практически с истерики на валютном рынке. К концу декабря доллар подорожал почти до 70 рублей. Главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков считает, что в этом году нас может ждать ремейк прошлогодней ситуации.

— Вероятно, защита рубля падёт вместе с прохождением пика налоговых выплат российскими компаниями 25 ноября, — объяснил свою позицию Антон Быков. — После этого курс российской валюты станет зависеть в основном от ситуации на внешних рынках. Прежде всего влиять на него будет динамика американского фондового рынка. Так что рубль будет заметнее реагировать на изменения по главным для финансовых рынков темам. Конец года может оказаться для российской валюты очень нервным.

Антон Быков считает, что до конца 2019 года у рубля есть все шансы снизиться к доллару до отметок 66–67. На этих уровнях находится технический водораздел для российской валюты. Если он будет пройден, то, по оценкам Антона Быкова, откроются перспективы для падения к отметке в 72 рубля за доллар и ниже.

— Есть вероятность, что до конца года будет принято решение по торговой сделке между США и Китаем, — отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Курс рубля сейчас во многом зависит именно от того, будет подписано соглашение или нет. Текущая "стабильная" ситуация, вероятно, сохранится до тех пор, пока не будет оглашено решение по торговой сделке.

Если она состоится, то рубль, скорее всего, продолжит укрепляться. В том числе на фоне роста нефти. В целом до конца года курс доллара, по прогнозам Ивана Капустянского, будет колебаться в коридоре 61,25–65,5 рубля.

— В то же время важно будет понять, на что согласятся лидеры двух государств, — считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. — Если вместо заявленной ранее отмены части уже введённых пошлин будет просто договорённость поддерживать статус-кво, то это может подорвать текущие рыночные настроения. В этом случае нас ждёт некий ремейк декабря 2018 года, который на американском рынке стал наихудшим с Великой депрессии. По рублю это может ударить по касательной — уйдут портфельные инвесторы и упадут цены на нефть. В этом случае возникнут высокие риски роста курса доллара выше 64,5 рубля.

По словам Михаила Когана, если же первоначальные договорённости останутся в силе (Китай активно закупает американскую сельхозпродукцию и не ослабляет юань, в США не поднимают пошлины 15 декабря и отменяют часть ранее введённых), то можно будет ожидать, что оптимизм на рынках сохранится вплоть до конца декабря. В этом случае, по прогнозам аналитика, курс доллара может достичь минимума с начала года — 62,5 рубля.

Главную поддержку российской валюте оказывает высокий спрос на отечественный долг. Как отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, западные инвесторы сидят на деньгах и ищут достойные инструменты для вложений. Политика низких процентных ставок в ЕС и США привела к значительному падению доходности локальных бумаг.

По сравнению с ними, по словам эксперта, российские ОФЗ являются просто эталоном. Доходность 10-летних бумаг близка к 6,39%, тогда как доходность большинства мировых облигаций близка к нулю, а то и вовсе отрицательная. В такой ситуации, по словам Геннадия Николаева, курс рубля будет держаться до конца года в диапазоне 63,7–64,7 за доллар.