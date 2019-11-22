Ипотека дешевеет. Чем это опасно для заёмщиков

В столичном Росреестре отметили резкий скачок числа ипотечных сделок. В октябре их стало на 21% больше. Лайф разбирался, с чем связан ипотечный бум и какие подводные камни есть у дешёвых кредитов на жильё.

В Управлении Росреестра по Москве отметили, что за октябрь было заключено 8029 договоров ипотечного кредитования. Эта цифра на 21% превышает показатели сентября (6635 сделок).

Несмотря на снижение ставок по жилищным кредитам, показатели ипотеки за октябрь 2019 года на 20% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. Тогда в Москве был оформлен 10 061 договор по ипотеке.

Эксперты отмечают, что ипотечный ажиотаж в октябре этого года переживает очередную фазу роста. Центробанк опять пересмотрел ключевую ставку, снизив её до 6,5%. Это привело к снижению ставок по кредитам и в первую очередь по ипотечным.

— Наиболее оперативно на изменение ставки ЦБ реагируют госбанки, они же и являются основными держателями ипотечного портфеля. Вслед за ними ставку пересматривают в сторону снижения и частные банки. Достаточно продолжительный период времени население входило в ипотеку при ставках 10–14%. При снижении её до 8–9%, а в случаях с господдержкой — до 4%, клиенты реализуют отложенный спрос на покупку жилья и активно рефинансируют свои имеющиеся ипотечные кредиты, — объяснил Лайфу эксперт по кредитованию в ОТП банке.

При этом генеральный директор АПРИ "Флай плэнинг" (компания-застройщик) Владимир Савченков заявил, что пока Центробанк не даёт никаких сигналов относительно перспектив нового смягчения денежно-кредитной политики до конца года. Следующее заседание ЦБ пройдёт в декабре, но может случиться так, что регулятор сделает перерыв в снижении ставки из-за низкой инфляции, которая приближается к 3%. А вот цены на жильё, по его мнению, гарантированно вырастут. И это главный подводный камень дешёвой ипотеки. Если цены начнут расти, то банку клиент будет переплачивать меньше, а его расходы на жильё в целом не сократятся.

— С 1 июля поменялось законодательство, регулирующее работу застройщиков. Чтобы избежать появления новых обманутых дольщиков, было принято решение хранить деньги покупателей на специальных эскроу-счетах. Застройщик получит к ним доступ только после того, как сдаст объект в эксплуатацию. Значит, строительные компании должны где-то изыскивать средства, брать кредиты, что уже повлияло на стоимость квадратного метра, которая увеличилась в среднем по России на 7–12%, — рассказал Владимир Савченков.

Однако в будущем, когда застройщики продадут всё жильё, построенное до нововведения, цены увеличатся ещё больше. Поэтому покупатели спешат воспользоваться низкими ипотечными ставками. Правда, в этой погоне за дешёвыми кредитами есть риск попасть в финансовую кабалу.

Иллюзия доступности ипотеки заставляет многих заёмщиков быстрее бежать в банк и оформлять заём. На практике же это может быть не так выгодно. Чтобы не попасть в ловушку подешевевших кредитов, нужно сначала взвесить стоимость жилья, размер первоначального взноса и сумму переплаты банку. Если первоначальный взнос слишком мал, то высока вероятность того, что выгоднее будет немного подкопить и взять в кредит меньшую сумму. Особенно для тех заёмщиков, которым есть где жить и которые не тратят деньги на аренду квартиры.

Ещё один риск — повышение платежей за дополнительные услуги банка. Чтобы не прогадать с ипотекой, клиенту нужно внимательно читать договор. В некоторых случаях по условию кредитного предложения необходима дорогостоящая страховка от банка (она нужна в любом случае, но иногда клиент может выбирать стороннюю организацию, сэкономив часть денег).

Владимир Савченков отмечает и ещё один скрытый риск. В ряде банков ипотеку выдают под очень низкий процент, но затем выясняется — скидка только на тот период, пока строится дом. Как только строительство завершается, клиенту приходится оплачивать кредит уже по более высокой ставке. Чтобы избежать таких проблем, нужно заранее выяснить все условия получения ипотеки под низкий процент и изучить график платежей на весь срок кредитования.