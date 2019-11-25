Премии не будет. Что делать, если на работе лишили бонусов

Более половины российских работодателей не собираются премировать своих сотрудников в конце года. Причём многие не хотят выплачивать даже то вознаграждение, которое заранее оговаривалось в трудовом договоре. Как оказывается, выплата премий далеко не всегда происходит исключительно по доброй воле руководства. В ряде случаев работодатель просто обязан премировать сотрудника, даже если он этого делать не хочет. Лайф — о том, какие бывают виды премий, как они распределяются и как быть, если начальник не хочет давать заслуженное вознаграждение.

"Сделаете план в указанные сроки, выпишу премию". Наверное, ни одна другая фраза не может так мотивировать сотрудников на повышение результатов труда. Но стоит понимать, что премии не являются обязательной составной частью заработной платы, то есть работодатель сам решает, вводить их в систему оплаты труда или нет.

Вот, например, аналитики сервиса для поиска персонала "Работа.ру" выяснили, что 51% работодателей не планируют выплачивать премии в конце 2019 года.

Заместитель генерального директора портала "Работа.ру" Александр Ветерков пояснил, что российский бизнес оптимизирует расходы и тщательно подходит к оценке работы персонала. Премии получают наиболее эффективные сотрудники, которые приносят реальный результат для бизнеса. Так работодатели пытаются удержать в штате ценные кадры и мотивировать их материальными и другими бонусами.

Что касается новогодних премий, то здесь ситуация понятная. Если раньше работодатель был готов дать небольшое поощрение, но всем, то сейчас приходится выбирать и поощрять только ключевых сотрудников. Впрочем, такая премия выплачивается исключительно по воле работодателя и на своё усмотрение. Никаких претензий обиженные сотрудники предъявить не могут.

Совсем другое дело, если условия премии прописываются в трудовом договоре или внутренних документах компании. Одним словом, премия выплачивается с определённой периодичностью и при условии определённых достижений. Здесь основная проблема заключается в том, что зафиксированные между работником и работодателем критерии выплаты премии устанавливаются нечётко.

Управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский объяснил ситуацию на таком примере. В объём продаж идёт вся сумма заключённых менеджером сделок. Соответственно, чем больше сделок, тем больше премия. Но на каком-то этапе работодатель заявляет, что в объём не включаются продажи, по которым товар был возвращён покупателем.

— Ещё одна проблема с выплатами — условия премирования никак не отражены документально. Сторонами определён оклад, а условие о премировании согласовано устно. В этом случае работник будет лишён возможности обосновать размер премии и факт наступления обстоятельств для её выплаты, — говорит Владислав Варшавский.

Он также отметил, что премии могут быть начислены за достижение установленных результатов или особенных показателей. Они могут быть ежеквартальные, полугодовые, годовые. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, все условия премирования лучше обговаривать заранее, ещё при трудоустройстве.

Когда не стоит рассчитывать на премию?

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказывает, что в большинстве случаев премия выдаётся на усмотрение руководства. Её могут сократить, перенести или вообще отменить, если начальник сочтёт это необходимым.

Единственный вариант, при котором вы можете побороться за стимулирующие выплаты, когда они прописаны в уставе предприятия или в трудовом договоре как обязательные. Но на практике такое встречается в последнее время всё реже. Например, при приёме на работу сотрудник подписывает договор, в котором есть пункт о том, что в конце года ему обязательно выплачивается премия в процентах от зарплаты либо прописываются дополнительные работы, за которые начисляются стимулирующие выплаты.

— Но даже в этом случае сотрудник может премию не получить. Официально зафиксированные выплаты могут быть уменьшены или отменены, если со стороны работника имеются нарушения. Правда, для этого их надо фиксировать официально, в присутствии свидетелей, — рассказывает Петр Гусятников.

Как защитить свои интересы?

Защитить свои интересы в таких ситуациях очень сложно, потому что работодатель фактически не нарушает закон. Однако Петр Гусятников советует для начала поговорить с начальником и выяснить причину, почему он лишил вас выплат. Если у него нет мотивированного ответа, можно обратиться в трудовую инспекцию. Это касается и тех ситуаций, когда работник может доказать свою правоту, а условия премирования зафиксированы документально.

— Туда можно сообщать о любых конфликтах, возникающих на рабочем месте. Для этого надо составить письменную жалобу с указанием Ф. И. О., адреса, контактных данных, условий, на которых вы приняты на работу, описать ситуацию, сообщить ответ руководства и потребовать от сотрудников инспекции разобраться в деле. Обращение можно подавать лично, по почте или через доверенное лицо. Для верности лучше отнести его лично и продублировать по почте, так у вас будут неопровержимые доказательства того, что в инспекцию вы обращались, — советует эксперт.

Если жалоба в трудовую инспекцию не дала результатов, эксперт советует обращаться в прокуратуру. Туда стоит идти только в том случае, если инспекция зафиксировала нарушение, но работодатель не исполнил постановление.

Также можно обратиться в суд. Если он, изучив ситуацию, придёт к мнению, что премии вас лишили незаконно, то вынесет решение, согласно которому работодатель будет обязан компенсировать вам убытки. Но, по словам Петра Гусятникова, это очень длинный и не всегда успешный путь. К тому же возникает вопрос, насколько комфортно вам будет оставаться на прежнем месте работы после судебной тяжбы.