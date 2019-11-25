Банки скупают валюту. Как это отразится на курсе доллара и евро

Этой осенью российские банки стали активно закупать валюту. Причём спрос на евро был в два раза выше, чем на доллар. В сентябре объём закупок евро приблизился к уровню июля прошлого года, когда банки делали запас валюты, опасаясь новых санкций США. С чем связан такой валютный ажиотаж и как он отразится на курсе доллара и евро?

За сентябрь российские банки закупили в полтора раза больше наличных евро, чем в августе. Таковы данные Центробанка. Это рекордный показатель с начала года. Более того, спрос российских банков на европейскую валюту в сентябре в два с половиной раза опередил спрос на доллар.

Интерес к наличным евро и долларам в принципе не угасал всю осень. В банках обсуждали курс на снижение ставок по вкладам — вплоть до отрицательных ставок. И часть кредитных организаций уже стала практиковать отрицательный процент. В результате клиенты начали подумывать, во что вложить свои сбережения. Новость о том, что банки увеличивают валютные закупки, заставила многих задуматься, как это может отразиться на курсе доллара и евро. Россияне привыкли к тому, что если банки что-то делают, то не просто так. Сразу приходит мысль: возможно, финансисты что-то знают о грядущих колебаниях курса.

— Коммерческие банки и физические лица скупают валюту, так как видят для себя выгодный курс, — считает менеджер отдела продаж "БКС брокер" Игорь Репин. — Как клиенты, так и банки хотят зафиксировать курс перед Новым годом. По статистике, курс доллара и евро растёт к концу года. Многие люди получают бонусы в конце года и покупают на них валюту. Также покупка валюты связана с новогодними праздниками. Многие уезжают отдыхать, поэтому и покупают валюту.

Игорь Репин отмечает: на сегодняшний день волатильность на валютном рынке на минимумах с 2014 года. Это значит, что рубль чувствует себя устойчиво и колебания курса минимальны. Правда, такое положение вещей может быть затишьем перед бурей. По словам аналитика, обычно за снижением волатильности следует резкое ослабление национальной валюты.

— В сентябре появились тревожные настроения на рынке — были опасения насчёт устойчивости курса рубля, — рассказывает главный аналитик "БКС премьер" Антон Покатович. — На наш взгляд, этим и был вызван сентябрьский спрос на валюту. В начале сентября между США и Китаем произошло новое "тарифное" обострение. Из-за этого многие рисковые активы, в том числе и рубль, стали падать в цене. В этих условиях мог расти спрос как на доллары, так и на евро с целью защиты своих накоплений от обесценения. Тем не менее серьёзно рубль в сентябре не ослаб и масштабной девальвации нацвалюты не произошло.

Тревога за свои валютные сбережения осталась у вкладчиков и к концу осени. При этом большинство аналитиков считают, что почвы для серьёзных переживаний за курс рубля сейчас нет. По мнению Антона Покатовича, объёмы закупок валюты банками не могут оказать существенного влияния на курс. Он считает, что в ближайшее время на стоимость российской валюты будут влиять сезонность и глобальные рыночные настроения, зависящие от торговых переговоров США и Китая.

По прогнозам Антона Покатовича, до конца этого года российская валюта сохранит склонность к умеренному ослаблению. В декабре курс может сформироваться в диапазоне 64,3–65,5 рубля за доллар и 71–73,2 рубля — за евро.

— Кроме банков долю евро в своих резервах увеличивают Центробанк и фонды Министерства финансов, — говорит главный стратег компании "Универ капитал" Дмитрий Александров. — Именно с этим и связаны действия российских банков, которые увеличивают закупки евро в сравнении с американской валютой. Спрос на евро растёт постепенно и давно. Это связано с общим курсом на дедолларизацию и ростом доли европейской валюты во внешнеторговых операциях.

По словам Дмитрия Александрова, граждане запасают валюту, так как ставки по вкладам в долларах и евро сейчас низкие. Держать валюту в банках становится невыгодно. Очевидно, что клиенты вкладывают её в другие финансовые инструменты для получения большей прибыли. При этом аналитик уверен: действия банков в отношении евро и доллара никак не скажутся на курсе валюты внутри страны.