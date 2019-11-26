Спасение для заёмщика. Как сократить ежемесячный платёж по кредиту

По данным Минэкономразвития, в 2019 году каждый второй заёмщик потратил половину своего дохода на выплаты по кредитам. Закредитованность россиян растёт, однако есть способы минимизировать траты. Лайф узнал, какими способами можно снизить сумму ежемесячного платежа и в чём их преимущества и недостатки.

Российские заёмщики тратили на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. Причём в прошлом году к этой группе относилось 42% должников.

Кстати, в банках давно говорили, что надо задумываться о снижении выплат уже в том случае, если на кредиты уходит 40% дохода. Одним из способов исправить ситуацию является снижение суммы ежемесячного платежа.

Как можно снизить сумму ежемесячного платежа?

Если говорить о способах уменьшения платежа или кредитной нагрузки, частичное досрочное погашение с опцией снижения платежа является одним из оптимальных и простых решений.

— Этот способ хорошо подходит заёмщикам, у которых появляются свободные деньги помимо основного дохода. Например, годовые премии, которые не имеют целевого значения. Но нужно помнить, что не всегда следует бежать и досрочно гасить свой кредит, когда у вас появляется такая возможность. Иногда выгоднее всё оставить как есть. Покупательская способность падает, как следствие, есть смысл сегодня потратить свободные деньги на покупку необходимых товаров, — рассказала руководитель Дирекции развития продуктов, проектов и каналов продаж "ОТП банка" Ксения Полотёрова.

Также можно рассмотреть сокращение дополнительных платежей (за СМС-информирование, страховку и другие платные дополнительные опции, от которых возможно отказаться). Но, по словам эксперта, здесь важно взвесить все "за" и "против". Например, СМС-информирование — это дополнительное напоминание о платежах и других услугах банка. Для клиентов с плохой памятью оно очень важно.

Директор по работе с клиентами "БКС Премьер" Николай Соколов отметил, что оптимальный вариант снижения ежемесячного платежа по кредиту — это рефинансирование. В данном случае речь идёт о ситуации, когда заёмщик и так исправно погашает задолженность, но при этом хочет снизить ежемесячную нагрузку.

— Однако нужно понимать, что заметного снижения ежемесячного платежа при неизменном сроке можно добиться лишь в том случае, если ставка по новому кредиту будет существенно ниже — хотя бы на 5–7 процентных пунктов. Безусловно, рефинансирование имеет смысл, когда разница в ставках даже в 1–2 процентных пункта, а по ипотеке — и 0,5 пункта. Вы всё равно сэкономите на процентах. Но — если ваша цель заключается именно в существенном снижении долговой нагрузки (к примеру, на 30–50% в месяц), то снижение ставки на 1–2% вас не спасёт. Вам придётся также увеличить срок кредита: ведь чем больше срок, тем меньше размер ежемесячного платежа, — пояснил Николай Соколов.

Но есть и обратная сторона медали: чем больше срок кредита, тем больше составит переплата банку по процентам. Таким образом, за счёт рефинансирования на более длительный срок вряд ли получится сэкономить на процентных выплатах даже при более низкой ставке. Но зато можно платить в месяц меньше. Эксперт отмечает, что для многих заёмщиков с высокой долговой нагрузкой это вполне рабочий вариант. Тем более что при рефинансировании можно объединить несколько кредитов, в том числе по картам, в один.

Если говорить о заёмщиках, которые столкнулись с финансовыми трудностями, то для них есть другой вариант — реструктуризация. Другими словами, если человек понимает, что по объективным причинам не может выплачивать кредит, ему стоит обратиться в свой банк за реструктуризацией долга.

По словам Николая Соколова, для заёмщика это означает пересмотр условий договора и продление срока его действия для уменьшения регулярных выплат банку. Реструктуризация кредита может включать и кредитные каникулы, и отсрочку. Она позволяет избежать просрочки, которая однозначно скажется на кредитной истории заёмщика и только усугубит ситуацию.