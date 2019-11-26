На два года раньше. Кому снижают пенсионный возраст

С июля этого года началось постепенное повышение пенсионного возраста. При этом чем позже люди выходят на заслуженный отдых, тем больше становится жалоб на проблемы с работой. Далеко не во всех компаниях с радостью берут предпенсионеров. В Минтруде объяснили, когда и при каких обстоятельствах можно выйти на заслуженный отдых пораньше. Кто имеет право снизить себе пенсионный возраст, на сколько и что делать, если не удаётся получить положенных выплат?

— Проработала продавцом в магазине десять лет. Оставалось два года до пенсии, а тут директор приходит и говорит: "Всё, закрываемся". Разорился магазин. Город у нас небольшой, работы мало даже для молодых. В общем, перебивалась случайными заработками, но нормальной работы так и не нашла. А тут ещё и пенсионный возраст повысили. Те, кто раньше уже на покой ушёл бы, теперь ищут работу, — жалуется Елена, которая сейчас попала в категорию так называемых предпенсионеров.

Аналогичных ситуаций много. Особенно остро проблема стоит в небольших городах. Бывает, что обанкротилось предприятие или на фирме прошли массовые сокращения штата. Люди остаются на улице, пробуют найти новую работу, но ничего не выходит. Впрочем, в определённых ситуациях они могут рассчитывать на понижение пенсионного возраста.

ПФР может назначить им досрочную пенсию. Правда, при соблюдении ряда условий. Так, досрочные выплаты могут начать делать не ранее, чем за два года до наступления обычного пенсионного возраста.

В Минтруде подробно разъяснили порядок, при котором можно получать выплаты раньше времени. В частности, нужно иметь большой страховой стаж. Для женщин — 20 лет, для мужчин — 25. Здесь речь идёт об обычных условиях труда. Для вредного и опасного производства действуют свои нормы, и они оговариваются отдельно.

Решение о досрочном назначении пенсии должно поступить из центра занятости. Соответственно, сразу же после увольнения или сокращения будущему пенсионеру нужно официально зарегистрироваться в качестве безработного. На бирже труда нельзя отказываться от поиска работы, надо рассматривать все предложенные варианты, встречаться с потенциальными работодателями и показывать, что вы заинтересованы у них работать. Если вам отказали, то лучше попросить у работодателя письменные пояснения, почему именно он отказал соискателю.

Нельзя отказываться как минимум от двух вариантов, которые предложила биржа труда. Более того, нельзя отказываться и от обучения по направлению службы занятости. Одним словом, нужно доказать, что предпенсионер сделал всё возможное, чтобы устроиться на работу.

— Если же в праве на досрочную пенсию отказывают при соблюдении этих условий, то защитить свои права можно в судебном порядке, — говорит руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — Правда, это не так просто. Надо доказать, что были соблюдены все условия для назначения досрочной пенсии. Скорее всего, в ближайшие годы люди будут подавать подобные иски, что сформирует определённую судебную практику по этому вопросу.

Предполагается, что число людей, которые выйдут на пенсию, потому что не смогут найти работу, будет расти. Неслучайно растёт и бюджет ПФР. В следующем году на выплаты пенсий тем, кто не сможет трудоустроиться, выделяют 4,4 миллиарда рублей. В 2021 году — уже 5,6 миллиарда, а в 2022 году — 6,4 миллиарда.

— Стоит обратить внимание, что решение о предложении выйти на пенсию досрочно — это право, а не обязанность сотрудников центра занятости, — отмечает ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — Есть приказ № 116н от 22.02.2019 года. Из него следует, что предложение о начислении досрочной пенсии выносится в зависимости от того, есть ли на это деньги в региональном бюджете. Так что вопрос о назначении таких выплат решается индивидуально в каждом конкретном случае.