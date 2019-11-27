Чёрная пятница в банках. Чем опасна "распродажа" карт и кредитов

К чёрной пятнице готовятся не только магазины, но и банки. Своим клиентам они предлагают особые условия по картам, повышенный кешбэк, льготные кредиты и множество других бонусов. Но на самом деле далеко не все щедрые предложения оказываются действительно выгодными. Об уловках банков — в материале Лайфа.

"Успей купить", "Выгода до 50%", "Чёрная пятница". Сейчас всюду можно увидеть и услышать эти заманчивые предложения от различных магазинов. Вслед за ними провести свои распродажи решили и банки.

— Банки видят в этом всплеске потребительской активности возможность привлечь новых клиентов, а уже действующим — помочь открыть для себя дополнительные опции и предложения, которыми в период чёрной пятницы можно воспользоваться на особых условиях, — пояснил директор по работе с клиентами "БКС Премьер" Николай Соколов.

Банки делают своим клиентам различные предложения вроде кредитных карт с пониженной ставкой, выгодных условий кредитования или оформления депозитных договоров, высокого кешбэка и много чего ещё. Но на практике не всё так просто.

Николай Соколов объяснил, что за отдельные покупки в рамках чёрной пятницы начисляется повышенный кешбэк — 10–15%. Однако на то, чтобы потратить деньги в определённой категории, даётся всего день.

— Бывает, банки ставят в качестве условия для получения повышенного кешбэка минимальный лимит трат. Например, 20 тыс. рублей за три дня, в течение которых проводится акция (если потратите меньше, повышенный кешбэк не будет начислен). Кроме того, нередко банки ограничивают максимальный объём кешбэка для одной карты на период проведения акции (суммой в 3 тыс. рублей, например), — рассказал Николай Соколов.

Отдельные банки предлагают в рамках чёрной пятницы оформить премиальные дебетовые карты "за полцены". На деле это, скорее всего, будет значить, что льгота для клиента по оплате за обслуживание карты будет распространяться только на первый год. Далее придётся оплачивать полную сумму. При этом, как отметил эксперт, если вы не собираетесь пользоваться премиальными условиями вроде консьерж-сервиса, владение такой картой попросту экономически нецелесообразно.

Директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов также отметил, что клиент может быть не в курсе подключённой к карте страховки, стоимость которой может нивелировать весь эффект выгоды. Кроме того, стоит с осторожностью отнестись к бесплатному выпуску карты.

— Первоначально карта выпускается бесплатно, но после окончания первого месяца использования нужно будет соблюдать определённые условия. Например, делать минимальный оборот по карте или хранить минимальную сумму для того, чтобы бесплатное обслуживание продолжалось. В ином случае ежемесячное обслуживание становится платным, — пояснил Вячеслав Абрамов.

Он добавил, что некоторые банки могут делать клиенту технический (неразрешённый) овердрафт. Клиент может случайно уйти в минус, не рассчитав покупку. Тогда ему грозят пени, штрафы и проценты. Поэтому, чтобы не попасться на уловки банка, необходимо внимательно изучать все условия предложений к чёрной пятнице, а не только те, что бросаются в глаза.