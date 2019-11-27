Топливо меняет курс. Стали известны цены на бензин с 1 января

Минэнерго дало весьма оптимистичный прогноз по стоимости бензина на следующий год. Специалисты ведомства считают, что цены на АЗС будут стабильны. Если бензин действительно перестанет дорожать, то это будет означать смену многолетней тенденции. Достаточно посмотреть на график изменения цен на бензин за последние двадцать лет, как становится понятно: пусть и с небольшими отклонениями, но топливо стабильно дорожает. Станет ли 2020 год исключением из правил и какие ценники ждать на заправках с 1 января?

Ожидаемая инфляция в следующем году составит порядка 4%. Бензин если и продолжит дорожать, то в пределах этого значения. Таков прогноз Минэнерго. В ведомстве отметили, что правительству удалось найти способ сдержать рост цен на заправках. Демпфирующий механизм сработал. Теперь нефтяникам из бюджета частично компенсируют недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены при этом были выше. Таким образом удалось остановить стремительное подорожание бензина, которое началось в прошлом году. Более того, в конце ноября вдруг начали падать оптовые цены. Это выглядело довольно неожиданно после роста в начале месяца.

— Цены на Санкт-Петербургской бирже (крупнейшая товарно-сырьевая биржа в стране) просели за прошлую неделю почти на 9%, — рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Это произошло из-за возросшего предложения со стороны вновь введённых в эксплуатацию нефтяных заводов. Там завершились сезонные ремонтные работы. По всей видимости, в ближайшие недели снижение рыночной стоимости топлива продолжится. Правда, ожидать серьёзного падения розничных цен не стоит. АЗС работают на грани своих возможностей и совершенно не могут позволить себе снизить цены — это приведёт к банкротству независимых игроков.

При этом, по прогнозу Геннадия Николаева, вряд ли средние цены за АИ-92 окажутся выше 43 рублей за литр к концу года. По его словам, каких либо серьёзных причин для роста цен на нефтяном рынке тоже нет. Спрос на сырьё сейчас во многом зависит от состояния мировой экономики. По мнению эксперта, соглашение между США и КНР в этом году заключено не будет, а значит, рассчитывать на увеличение темпов глобального ВВП не стоит. Таким образом, на топливном рынке сохранится дисбаланс: предложение будет превышать спрос.

— Собственно, в прогнозе Минэнерго нет каких-то конкретных значений по ценам, — обращает внимание главный аналитик ЦАФТа (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Там лишь говорится, что при сохранении текущей стабильной ситуации как в России, так и на глобальных рынках подорожание топлива в нашей стране не превысит уровня инфляции. Однако, какой она будет, достоверно никто не знает. Да, есть прогнозы, которые основаны опять же на стабильности. Но давно ли стабильность стала характерной чертой российской экономики?

По мнению Антона Быкова, очень важным параметром, от которого будут зависеть итоговые цены на бензин в этом году, является курс рубля. Аналитик считает, что в декабре российская валюта имеет все шансы на 4% подешеветь к доллару. Если это произойдёт, то к январю 2020 года бензин АИ-95 в среднем по России может стоить 46,5–47 рублей за литр, а в Москве — 47–47,5.

— Трудно на 100% согласиться с прогнозами Минэнерго по одной простой причине, — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — После ввода нового демпфирующего механизма на отечественном валютном и мировых сырьевых рынках не возникало периодов высокой волатильности. То есть неочевидно, как он отработает, если рубль резко пойдёт вниз, а нефть, напротив, продолжит рост. Тогда сформируются условия для активного наращивания экспорта топлива. Однако в целом предпосылок для резкого повышения волатильности действительно сейчас нет.

На нефтяном рынке сохраняется относительный штиль. Нефть марки Brent уже три месяца торгуется вокруг среднего уровня $60 за баррель. По словам Ивана Капустянского, это связано с ожиданием итогов длительных торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Инвесторы рассчитывают, что сделка будет заключена, однако сроки, вероятно, уже переносятся на следующий год. Так что, по мнению аналитика, и в следующем году пока нет предпосылок для резкого роста стоимости топлива.