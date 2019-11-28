Риски частного банкротства. Что грозит неплательщикам

В Национальном бюро кредитных историй подсчитали, что за год число потенциальных банкротов превысило один миллион. Почему растёт количество злостных должников? Чем опасно банкротство и можно ли после него восстановить репутацию и кредитную историю?

В России растёт число заёмщиков на грани банкротства. По данным Национального бюро кредитных историй, на 1 ноября 2019 года их оказалось больше миллиона. В зоне риска заёмщики, которые не платят по кредитам более трёх месяцев, а их общий долг превышает 500 000 рублей.

Почему потенциальных банкротов становится больше?

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев связывает эти показатели с увеличением выдачи кредитов в МФО, которые люди берут из-за нехватки средств на повседневные потребности.

— Сейчас 25% всех должников банков имеют просрочку более 90 дней, а это более 10 млн человек. Вся эта ситуация говорит о том, что у граждан страны финансовые проблемы из-за падения уровня реальных доходов. Уровень просрочек растёт почти по всем видам необеспеченных кредитов, и это уже тенденция, которая явно будет продолжаться, — отметил Артём Деев.

У начальника отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарека Авакяна несколько иное мнение. Он не видит ничего плохого в этом и даже, наоборот, считает, что увеличение числа личных банкротств позволяет банкам списать с балансов плохие активы, а проблемному должнику вздохнуть свободнее и более активно поправлять своё финансовое положение. В конечном итоге, по его словам, такая мера должна позитивно сказаться на экономике.

Чем опасно банкротство и как его избежать?

Неприятен тот факт, что при банкротстве отбираются всё недвижимое имущество (кроме единственного жилья, если оно не в ипотеке), автотранспорт и предметы роскоши. Кроме того, генеральный директор "Юридического бюро № 1" Юлия Комбарова отметила, что после банкротства в течение трёх лет сохраняется запрет занимать руководящие посты. Также нельзя брать новые кредиты, не уведомив о факте банкротства.

— После банкротства и списания долгов у человека начинается новая жизнь с чистого листа, и это перевешивает все минусы. Средняя стоимость банкротства составляет 120–150 тыс. рублей, но юридические компании оформляют рассрочку на весь период процедуры, поэтому ежемесячный платёж 10–12 тыс. рублей не является обременительным, особенно с учётом того, что заёмщик по кредитам уже не платит, — резюмирует Юлия Комбарова.

Чтобы не носить статус банкрота, она советует не доводить ситуацию с долгами до безвыходного положения и не перекредитовываться, особенно важно избегать кредиторов МФО и физлиц.

Артём Деев также рекомендует россиянам учиться жить по средствам и искать возможности для улучшения своего финансового состояния. Если выплаты по кредитам стали неподъёмными, нужно либо договариваться с банком о реструктуризации долга, либо запускать процедуру банкротства.