Дефицит кадров. Кому и на сколько повысят зарплату

На рынке труда сложился рекордный дисбаланс. По данным Росстата, в российских компаниях открыто 1,1 млн вакансий. Это самый высокий показатель за последние три года. Чтобы найти нужных специалистов, работодатели готовы поднимать зарплату и предлагать различные бонусы. Впрочем, далеко не всем. Найти работу не так просто, как кажется. Кадровики отмечают, что на одну хорошо оплачиваемую должность претендует в среднем пять-десять соискателей. Лайф разбирался, где готовы платить больше, кому и на сколько.

— Только за этот год у нас появилось пять вакансий на должность инженера, — рассказал руководитель отдела кадров строительной компании. — Мы расширяемся, но специалистов катастрофически не хватает. Пока нашли только одного инженера, который полностью соответствует должности. Желающих много, но квалифицированных и опытных специалистов нужной специализации среди них почти не встречается. В итоге разработали хороший соцпакет, систему премий, тринадцатую зарплату обещаем. Плюс оклад на 10–20% повысили, но всё равно закрыть все вакансии не можем. Приходится переманивать людей, стабильно работающих в других компаниях. Раньше мы таким образом охотились только на топ-менеджеров.

С аналогичной проблемой сталкиваются многие кадровики. На рынке усиливается дисбаланс между спросом и предложением. С одной стороны, огромное число жалоб на безработицу. С другой, кадровый голод в процветающих компаниях, которые готовы платить сотрудникам высокие зарплаты. По данным Росстата, во втором квартале число вакансий достигло рекордных показателей по сравнению с 2016 годом. Было зафиксировано 1,1 млн свободных рабочих мест. К слову, в 2017 году вакансий было на четверть меньше.

— Наш аналитический центр тоже зафиксировал рост числа вакансий и во втором, и в третьем кварталах этого года, — рассказал категорийный менеджер "Авито Работа" Дмитрий Пучков. — Чаще всего искали работников в сфере продаж, производства, строительства, транспорта и автомобильного бизнеса. Отдельно стоит отметить, что производственные компании всегда нуждаются в сотрудниках рабочих специальностей. И здесь зарплаты могут достигать действительно высоких сумм, особенно если требуется сотрудник на производственную точку в дальние регионы. Помимо зарплат для промышленных сотрудников предлагаются широкий соцпакет и поддержка в релокации, если она необходима.

Дефицит вакансий аналитики сервиса "Авито Работа" зафиксировали также в сфере автомобильного бизнеса. При этом зарплаты в этом профессиональном сегменте также в топе. Средний размер оплаты труда здесь 46 200 рублей. Выше только строители (50 400 рублей в месяц) и работники салонов красоты и фитнес-салонов (48 800 рублей).

Надо отметить, что это лишь средний размер зарплат в целом по стране. В городах-миллионниках востребованные специалисты могут получать намного больше, а зарплаты менеджеров превышают 100 тыс. Наиболее востребованные представители рабочих профессий — хорошие сантехники или электрики — вполне могут зарабатывать и 200 тыс.

— Мы отмечаем самый большой рост вакансий в сфере строительства, розничной торговли, производства, сельского хозяйства, а также эксплуатации зданий, — рассказал заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников "Работа.ру" Александр Ветерков. — Проблема в том, что вакантные места и соискатели совершенно неравномерно распределяются по регионам страны. Это осложняет и поиск работы, и найм сотрудников. Внутренняя миграция развита слабо. При этом релокация для работодателей и соискателей стоит дорого.

В результате среди соцпакета всё чаще предлагается оплачиваемое жильё. Чтобы привлечь нужных сотрудников, компании готовы оплачивать им проживание. В ряде компаний действуют даже корпоративные программы по софинансированию строительства и покупки жилья. Ещё один вариант — работа вахтовым методом. По словам Александра Ветеркова, число таких вакансий тоже растёт. Правда, что касается простых вахтовиков, то им если и повышают зарплаты, то не сильно. Как правило, чем ниже должность сотрудника, тем меньше бонусов предлагает ему работодатель.