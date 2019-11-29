Авто с господдержкой. Чем опасны льготные кредиты

В правительстве продлили программу льготного автокредитования для россиян. Её главная особенность — существенная скидка на стоимость машины. При этом у таких кредитов есть и свои минусы. О нюансах льготных программ — в материале Лайфа.

В 2020 году россияне смогут вновь воспользоваться программами господдержки автокредитования на старых условиях. Речь идёт о госпрограммах "Первое авто" и "Семейное авто". Правда, распространяются они на те машины, стоимость которых не превышает 1 млн рублей.

Скидка по программе, как и прежде, составит 10% от стоимости автомобиля для всей России и 25% — для Дальнего Востока. При этом на поддержку этих программ правительство выделило 10,5 млрд рублей.

По словам аналитика ГК "ФИНАМ" Алексея Коренева, продление льготного автокредитования связано с очередной попыткой улучшить ситуацию с продажами автомобилей в стране и стремлением поддержать отечественные автозаводы.

— Начиная с 2013 года продажи автомобилей на отечественном авторынке стабильно снижались: в 2013-м — на 5,5%, в 2014-м — на 10,3%, в 2015-м — на 35,7%. Лишь в 2017-м ситуация заметно улучшилась: прирост относительно 2016 года составил 12%. Но в основном за счёт государственной поддержки отрасли в размере 62 млрд рублей. К слову, в 2016-м объём господдержки и вовсе составил 138 млрд рублей, но на фоне резкого сжатия потребительского спроса тогда переломить тенденцию не удалось, — рассказал Алексей Коренев.

Также 2018 год оказался относительно удачным для автопроизводителей. Продажи автомобилей в стране выросли ещё на 12,8%. При том что размеры поддержки со стороны государства уменьшились до 35 млрд рублей.

Минусы льготного автокредитования

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова отметила, что основная проблема кроется в узком перечне автомобилей, которые попадают под условия льготного кредитования. Также нормативы не регламентируют количество машин внутри программы "Семейный автомобиль". Но, по её словам, выдав льготный кредит в первый раз, во второй банки с большой долей вероятности в нём откажут при прочих равных условиях.

— Также срок кредитования ограничен тремя годами, но зато ставка фиксированная. Ну, и обычные для автокредитования нюансы: банк может быть очень навязчивым в предложении услуг по страхованию жизни и здоровья заёмщика, — добавила Анна Бодрова.

Также минусом льготного автокредитования является стоимость личной страховки и каско, без которого получить заём у банков нельзя.

— Стоимость страховки и каско съест приблизительно 90% и более от тела кредита со скидкой 10%. При этом покупатель покупает страховку не за наличные, а в кредит, что увеличивает его итоговые расходы, — рассказал Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс".

Чтобы не напороться на неприятности, он советует взять обычный потребкредит в банке и не покупать личную страховку и каско. Расходы по процентам будут приблизительно те же, особенно с учётом того, что кредит всё же небольшой и его возможно погасить досрочно. Но нужно внимательно изучать договор кредитования, уяснив полную стоимость кредита и все комиссии, связанные с его получением и обслуживанием.