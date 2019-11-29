Аферисты на выезде. Как пенсионеров заставляют оплачивать фиктивный перерасчёт

Фото © Shutterstock 

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Мошенники осваивают новые схемы охоты за деньгами пожилых россиян. В частности, под видом юристов обещают добиться прибавки к пенсии, берут предоплату и исчезают. Жалоб стало так много, что этой осенью о проблеме не раз говорили в региональных отделениях Пенсионного фонда России. Мошенники уверяют клиента, что ему положена серьёзная прибавка, можно сделать перерасчёт даже задним числом и вернуть якобы недоплаченные суммы от ПФР. На что обращать внимание, чтобы не стать жертвой пенсионных аферистов, и есть ли шанс у пострадавших вернуть свои деньги?

— Позвонили по телефону. Голос приятный. Молодая женщина. Спросила, знаю ли я, что мне положена прибавка к пенсии. Причём мне уже два года как недоплачивают, и все эти недоплаченные деньги я могу вернуть. Сказали, что могу к ним прийти и меня бесплатно проконсультируют. Пришла. Проконсультировали бесплатно. Только взяли пять тысяч за оформление документов, которые отправили в Пенсионный фонд, — вспоминает Елена Васильевна.

Обычно псевдоюристы уверяют, что на рассмотрение обращения уйдёт какое-то время, а потом обязательно будет сделан перерасчёт. Пока один пенсионер ждёт, обманывают других. Когда недовольных становится слишком много, просто меняют адрес. После того как появилось много новостей и сообщений о грядущих изменениях в начислении пенсий и разного рода прибавках, мошенники стали работать активнее. Большинство пожилых людей просто не в силах самостоятельно разобраться в хитросплетениях пенсионных начислений. Этим и пользуются аферисты, предлагая свою помощь под видом юристов. Причём если раньше они предпочитали в основном общаться по телефону, то сейчас активнее приходят на дом.

<p>Фото © Shutterstock</p>

— Мошенники предлагают проверить правильность расчёта их пенсии, поясняют в ПФР. Соглашаясь на процедуру, граждане заключают договоры на оказание услуг. Стоимость их достигает нескольких тысяч рублей. Сама услуга заключается в "правовом анализе и подготовке документов". Это значит, что от имени гражданина в органы Пенсионного фонда Российской Федерации направляется обращение, а копии этого обращения направляются в различные контролирующие органы и ведомства. В обращении содержится требование проверить, правильно ли начисляется пенсия. При этом мошенники гарантированно обещают людям увеличение пенсий. Более того, предлагают оплатить этот обман.

В ПФР предупреждают, что их сотрудники не производят перерасчёт пенсий на дому и по домам не ходят. Более того, платных услуг не оказывают. Если у пенсионера есть какие-либо вопросы, то все их можно решить без посредников. Достаточно направить письменное обращение в ПФР или прийти на приём к специалисту лично. Все услуги Пенсионного фонда совершенно бесплатны.

— Чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, пожилым людям нужно взять за правило все платежи совершать только через банк, не передавая никому в руки наличные, — говорит старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Аферисты, как правило, предпочитают наличный расчёт. Если от вас требуется что-то оплатить, то всегда должна существовать возможность сделать это официально, через квитанцию и уполномоченную организацию. Также не забывайте о том, что в случае оплаты вам всегда положен чек. Вы вправе его потребовать. Что делать, если вы оказались жертвой мошенников? Ответ тут только один — обращаться в полицию, писать заявление и надеяться, что вам помогут.

<p>Фото © ТАСС / Александр Некрасов</p>

Ещё одна особенность пенсионных афер — распространение в регионы. Руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки "Линейка" Вячеслав Максименко отметил, что сейчас мошенники всё активнее осваивают небольшие города. Если в Москве и других мегаполисах люди более-менее "познакомились" с этими методами "честного" отъёма средств, в том числе на примерах своих знакомых и близких, то теперь пришло время для "неосвоенных" регионов.

— Тут может сработать совет: прежде чем давать согласие на что-либо, требовать от звонящих по телефону или в дверь фамилии, имени и отчества и должности, — отмечает Вячеслав Максименко. Это намёк на дальнейшую проверку. Как правило, уже после этого аферисты отсекутся сами собой, поняв, что это не их "клиент".

Надо понимать, что мошенники ведут свои базы данных. Туда заносят и "проблемных" клиентов, которые не стали доверять их уговорам, и тех, кто склонен верить всем звонящим и приходящим "специалистам". Если ваш родственник попадает в список потенциальных жертв, то следом за псевдоюристами и лжесотрудниками ПФР к нему пойдёт вереница других мошенников. Будут предлагать ультрадорогие биодобавки сомнительного происхождения, массажные кровати за сотни тысяч рублей, "чудо-препараты" для лечения всех болезней. Список можно продолжать до бесконечности. Так что лучше пожилому человеку дать отпор мошенникам сразу, чтобы не попадать в базы данных аферистов.

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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