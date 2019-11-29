Аферисты на выезде. Как пенсионеров заставляют оплачивать фиктивный перерасчёт

Мошенники осваивают новые схемы охоты за деньгами пожилых россиян. В частности, под видом юристов обещают добиться прибавки к пенсии, берут предоплату и исчезают. Жалоб стало так много, что этой осенью о проблеме не раз говорили в региональных отделениях Пенсионного фонда России. Мошенники уверяют клиента, что ему положена серьёзная прибавка, можно сделать перерасчёт даже задним числом и вернуть якобы недоплаченные суммы от ПФР. На что обращать внимание, чтобы не стать жертвой пенсионных аферистов, и есть ли шанс у пострадавших вернуть свои деньги?

— Позвонили по телефону. Голос приятный. Молодая женщина. Спросила, знаю ли я, что мне положена прибавка к пенсии. Причём мне уже два года как недоплачивают, и все эти недоплаченные деньги я могу вернуть. Сказали, что могу к ним прийти и меня бесплатно проконсультируют. Пришла. Проконсультировали бесплатно. Только взяли пять тысяч за оформление документов, которые отправили в Пенсионный фонд, — вспоминает Елена Васильевна.

Обычно псевдоюристы уверяют, что на рассмотрение обращения уйдёт какое-то время, а потом обязательно будет сделан перерасчёт. Пока один пенсионер ждёт, обманывают других. Когда недовольных становится слишком много, просто меняют адрес. После того как появилось много новостей и сообщений о грядущих изменениях в начислении пенсий и разного рода прибавках, мошенники стали работать активнее. Большинство пожилых людей просто не в силах самостоятельно разобраться в хитросплетениях пенсионных начислений. Этим и пользуются аферисты, предлагая свою помощь под видом юристов. Причём если раньше они предпочитали в основном общаться по телефону, то сейчас активнее приходят на дом.

— Мошенники предлагают проверить правильность расчёта их пенсии, — поясняют в ПФР. — Соглашаясь на процедуру, граждане заключают договоры на оказание услуг. Стоимость их достигает нескольких тысяч рублей. Сама услуга заключается в "правовом анализе и подготовке документов". Это значит, что от имени гражданина в органы Пенсионного фонда Российской Федерации направляется обращение, а копии этого обращения направляются в различные контролирующие органы и ведомства. В обращении содержится требование проверить, правильно ли начисляется пенсия. При этом мошенники гарантированно обещают людям увеличение пенсий. Более того, предлагают оплатить этот обман.

В ПФР предупреждают, что их сотрудники не производят перерасчёт пенсий на дому и по домам не ходят. Более того, платных услуг не оказывают. Если у пенсионера есть какие-либо вопросы, то все их можно решить без посредников. Достаточно направить письменное обращение в ПФР или прийти на приём к специалисту лично. Все услуги Пенсионного фонда совершенно бесплатны.

— Чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, пожилым людям нужно взять за правило все платежи совершать только через банк, не передавая никому в руки наличные, — говорит старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — Аферисты, как правило, предпочитают наличный расчёт. Если от вас требуется что-то оплатить, то всегда должна существовать возможность сделать это официально, через квитанцию и уполномоченную организацию. Также не забывайте о том, что в случае оплаты вам всегда положен чек. Вы вправе его потребовать. Что делать, если вы оказались жертвой мошенников? Ответ тут только один — обращаться в полицию, писать заявление и надеяться, что вам помогут.

Ещё одна особенность пенсионных афер — распространение в регионы. Руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки "Линейка" Вячеслав Максименко отметил, что сейчас мошенники всё активнее осваивают небольшие города. Если в Москве и других мегаполисах люди более-менее "познакомились" с этими методами "честного" отъёма средств, в том числе на примерах своих знакомых и близких, то теперь пришло время для "неосвоенных" регионов.

— Тут может сработать совет: прежде чем давать согласие на что-либо, требовать от звонящих по телефону или в дверь фамилии, имени и отчества и должности, — отмечает Вячеслав Максименко. — Это намёк на дальнейшую проверку. Как правило, уже после этого аферисты отсекутся сами собой, поняв, что это не их "клиент".

Надо понимать, что мошенники ведут свои базы данных. Туда заносят и "проблемных" клиентов, которые не стали доверять их уговорам, и тех, кто склонен верить всем звонящим и приходящим "специалистам". Если ваш родственник попадает в список потенциальных жертв, то следом за псевдоюристами и лжесотрудниками ПФР к нему пойдёт вереница других мошенников. Будут предлагать ультрадорогие биодобавки сомнительного происхождения, массажные кровати за сотни тысяч рублей, "чудо-препараты" для лечения всех болезней. Список можно продолжать до бесконечности. Так что лучше пожилому человеку дать отпор мошенникам сразу, чтобы не попадать в базы данных аферистов.