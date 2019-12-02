Гонения на крипту. Что грозит владельцам биткоина

Центробанк поддержал запрет расплачиваться биткоинами в случае принятия соответствующего закона. Пока в России у криптовалюты нет определённого правового статуса. Тогда почему расплачиваться криптой хотят запретить и что делать тем, у кого есть биткоины — в материале Лайфа.

В России хотят запретить оплачивать товары и услуги биткоинами на законодательном уровне. Это предложение поддержал Центробанк. Регулятор опасается, что криптовалюту можно использовать в криминальных целях. При этом на территории РФ нет официального разрешения и запрета на оплату виртуальными деньгами. Так что тех, кто расплачивается криптой за товары и услуги, пока никак не наказывают.

Эксперты отмечают, что данную новость сложно назвать неожиданной: Центробанк и раньше высказывался против использования криптовалют на территории страны. ЦБ РФ обладает монополией на выпуск денег в России, а значит, появление анонимных частных валют угрожает денежной системе и существенно усложняет контроль за теневым рынком.

— Интерес к криптовалютам сейчас угасает. Никаких интересных событий на рынке не происходит, да и институциональные игроки так и не соблазнились цифровыми активами. В большинстве случаев они сейчас используются для обхода регуляций: вывода накоплений за рубеж или отмывания денег, — рассказал Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями.

Руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки "Линейка" Вячеслав Максименко добавил, что криптовалюты могут быть приняты в качестве платёжного средства, если они будут выпущены Центральным банком.

— По прогнозам IBM, это произойдёт в ближайшие пять лет в одной из стран вне G20. Хотя к этому очень близок Китай, который, по некоторым оценкам, запустит "цифровой юань" в обращение уже в ближайшие полгода, а после начнёт его использовать для трансграничных платежей. Банк России не видит очевидных преимуществ и не торопится с этим, — объяснил Вячеслав Максименко.

Что сейчас грозит владельцам биткоина?

Несмотря на многочисленные попытки урегулировать обращение криптовалют, сделать это пока не получилось. Этой осенью, например, широко обсуждался вопрос введения налога на криптовалюты. Правда, реализовать эту идею на практике тоже не получилось. Но кое-какие неприятности владельцев биткоина могут поджидать уже сейчас.

Главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков предполагает, что в крайнем случае за использование криптовалюты гражданам могут грозить требования со стороны коммерческих банков предоставить документы законного происхождения денежных средств. В противном случае может быть отключено обслуживание. Также у владельцев могут конфисковать криптовалюту в счёт возмещения ущерба. Эксперт отмечает, что подобные прецеденты в России уже происходили.

Что ждёт криптовалюту дальше?

Ключевым фактором для биткоина является отношение инвестиционного сообщества к Китаю. Как объясняет Антон Быков, при напряжённых отношениях из-за экономических или политических проблем спрос на биткоин возрастает, так как это один из каналов вывода капитала из страны.

— Когда отношения улучшаются, спрос резко сокращается. При этом котировки снижаются, например, как сейчас. Так что если в отношениях Китая и США сохранится текущий уровень понимания, то курс биткоина продолжит падать в направлении $4500–5500 за монету, — прогнозирует эксперт.

Также Вячеслав Максименко добавил, что блокчейн, который является основой для криптовалют, может использоваться для выпуска токенов, которые олицетворяют цифровое воплощение собственности. По его словам, в настоящее время Госдума рассматривает закон о цифровых финансовых активах, который создаст для этого необходимую нормативную базу.