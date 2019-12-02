Пластик к Новому году. Преимущества и риски подарочных банковских карт

К Новому году банки стали активнее предлагать клиентам подарочные карты. Это своего рода аналог пластика от магазинов. Только с куда более широкими возможностями. Подарочные банковские карты воспринимаются скорее как альтернатива наличным деньгам в конверте. На первый взгляд кажется, что это идеальный подарок — и оригинально, и современно. Только при ближайшем рассмотрении оказывается, что полным аналогом денег подарочные карты не являются, а при оплате ими есть ряд нюансов. Лайф разбирался, на что обращать внимание, чтобы подарок не обернулся неприятным сюрпризом.

Преимущества подарочных банковских карт

Предоплаченные подарочные карты — это совершенно особенный банковский продукт. Они не именные. Соответственно, можно взять сразу несколько карт, а уже потом решить, кому и какую подарить. Это очень удобно, если нужно сделать презент людям, которым вы просто не знаете, что подарить.

— Подарочные карты банков имеют огромное преимущество перед подарочными картами конкретных магазинов, — говорит инвестиционный стратег "БКС премьер" Светлана Кордо. — Ими можно оплатить покупку в разных магазинах в пределах лимита по карте. Как правило, максимальный лимит подарочной карты составляет 15 тыс. рублей. Это лимит по денежным операциям, включая денежные переводы, который не требует проведения идентификации пользователя. Стоимость самой подарочной карты в большинстве случаев не превышает 50–100 рублей. Эту сумму придётся заплатить покупателю, который хочет подарить карту, помимо средств, размещённых на самой карте.

Человеку, получившему такую карту в подарок, не потребуется запоминать никаких новых пин-кодов. По словам Светланы Кордо, стандартная практика — установка пин-кода на подарочной карте в виде четырёх нулей или единиц.

— Удобство карты заключается в том, что её вам быстро выдают, — отмечает заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. — Причём некоторые банки выдают карты без идентификации клиента либо с упрощённой идентификацией.

Недостатки подарочных банковских карт

Из-за простого пин-кода защита денег на подарочной карте слабая. Соответственно, надо следить, чтобы она не попала в чужие руки. Иначе ваш подарок достанется кому-то другому. Кроме того, предоплаченную карту нельзя ни перевыпустить, ни заблокировать.

По словам Светланы Кордо, нельзя будет вернуть деньги с карты после окончания срока её действия. Срок этот короткий. Как правило, один год. К тому же эти карты предполагают только рублёвые операции, конвертировать средства в другую валюту не получится, равно как и совершить покупку за рубежом. То есть оплатить товары или услуги можно будет только в России. Более того, очень часто ограничено и число мест, в которых принимают подарочную карту. Это могут быть, например, только магазины — партнёры банка.

— Подарочная карта банка, как и любой подарок, всегда приятна, но, если вы готовы принять такой подарок, нужно понимать, что он имеет ряд минусов и его нельзя путать с обычной банковской дебетовой картой, — рассказала Наталья Мильчакова. — Обналичить средства с подарочной карты нельзя. Попросту говоря, эта карта не является подарком в традиционном смысле, это скорее беспроцентный кредит, который вы обязаны будете "погасить", приобретя на средства, находящиеся на карте, товары или услуги у компаний, участвующих в партнёрской программе банка, а если не "погасили", то эти деньги у вас забирают.

Ещё один минус — подарочные карты нельзя пополнять. Как отмечает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал, это всё лишь общие замечания. На самом деле выбор подарочных карт достаточно широк, и среди них можно найти подходящий вариант. Например, определённые карты хорошо подходят для автомобилистов, а другие — для студентов. В некоторых банках существует возможность приобрести карту очень большого номинала (дороже 100 тысяч) или определить срок действия в индивидуальном порядке. Впрочем, полноценным аналогом наличных денег такой подарок всё равно не будет. Все карты будут иметь те или иные ограничения.