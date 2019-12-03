Переезд за 100 тысяч. Как работодатели обманывают иногородних сотрудников

В нескольких российских регионах каждый десятый житель зарабатывает больше 100 тысяч рублей. В то время как средняя зарплата по стране варьируется от 20 тыс. до 52 тыс. рублей. Неудивительно, что в стране растёт трудовая миграция из города в город. Впрочем, в погоне за большими зарплатами и головокружительной карьерой многие рискуют потерять последние деньги. Как работодатели обманывают сотрудников из других городов и на что обращать внимание при переезде.

Лидером по количеству жителей с зарплатой 100 тыс. руб. стала Чукотка (32% населения). В Ямало-Ненецком округе такую зарплату получают 31,7%, а в Москве — 27,4% населения. Стоит отметить, что проживающим в районах Крайнего Севера работникам к окладам положена так называемая северная надбавка. Она может достигать до 100% от оклада. Таковы данные исследования РИА "Новости".

В погоне за высокой зарплатой россияне готовы переезжать в другой город, за счёт чего в стране растёт трудовая миграция. Но на деле предложения работодателя не всегда соответствуют действительности.

— В сегменте массовых профессий практика трудовой миграции действительно распространена. Это оптимальный способ решения проблемы кадрового дефицита сотрудников абсолютно всех сфер, будь то линейный персонал или высококвалифицированные инженеры. Мы видим постоянно высокий интерес к вахтовому формату работы, и за последние три месяца количество поисковых запросов "вахта/вахтовая работа" увеличилось в несколько раз, — рассказал категорийный менеджер "Авито работа" Дмитрий Пучков.

Как работодатели могут обмануть сотрудника из другого города?

Самый распространённый обман практически везде — обещают высокую заработную плату, которая на практике оказывается намного меньше. Работодатель может указывать примерный диапазон — допустим, от 20 000 рублей до 50 000 рублей. Естественно, соискатель надеется на зарплату в 50 000 рублей, а выходит всё наоборот.

— На практике сотрудник получает не среднюю сумму, а начальные 20 000 рублей. То же самое относится и к формулировке "Заработная плата определяется по результатам собеседования". Понятно, если специалист очень понравится работодателю, ему могут предложить и большую сумму, чем положено по штатному расписанию. В любом случае в компании должна существовать тарифная сетка, поэтому оклад известен всем заранее, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Также очень распространена ситуация, когда человека приглашают на вакансию вроде бы из крупной компании, а после подписания бумаг ему сообщают, что это всего лишь филиал или дочернее предприятие. Но, как поясняет Петр Гусятников, могут пообещать при упорном труде повысить и перевести в головной офис, а пока придётся поработать где-нибудь на окраине за мизерную зарплату.

Эксперт отметил, что необходимо узнать у работодателя, а не состоит ли зарплата из минимального оклада и возможных бонусов или премий. Если это так и это предусмотрено в трудовом договоре, то может произойти ситуация, когда на руки вы получите ту самую минимальную сумму и больше ничего.

— Как бы нам ни хотелось думать иначе, в большинстве случаев премия выдаётся по усмотрению руководства. Её могут сократить, перенести или вообще отменить, если начальник сочтёт это необходимым. Сделать в такой ситуации практически ничего нельзя. Единственный вариант, при котором на премии и бонусы всё же можно рассчитывать, — если это указано в трудовом договоре, — пояснил Петр Гусятников.

На что обращать внимание, прежде чем переезжать из-за новой работы?

Стандартный совет для всех — внимательно читать договор. Дело в том, что в коварную бумажку работодатель может вписать, что в течение определённого срока вы не можете переехать в другой город. Для женщин часто встречается пункт, что они не могут уходить в декрет на протяжении какого-то периода. Если она всё-таки забеременела, то обязана уволиться по собственному желанию. Последнее, кстати, противоречит закону, и такой трудовой договор можно оспорить.

Кроме того, пристальное внимание нужно обращать на сопутствующие бумаги, которые вы подписываете при приёме на работу. Бывает, что должность предполагает материальную ответственность. В этом случае нужно быть внимательным вдвойне.

— В наших судах достаточно много споров, когда работодатель пытается взыскать убытки компании с сотрудника, подписавшего бумаги о материальной ответственности, несмотря на то что его должность такого не предполагает. Поэтому никогда не подписывайте бумаги, которые напрямую не относятся к вашим должностным обязанностям, несмотря ни на какие уговоры и обещания, что всё будет хорошо, а это лишь простая формальность, — советует Петр Гусятников.

В пресс-службе сервиса для поиска работы и сотрудников "Работа.ру" заявили, что все взаимоотношения между соискателем и работодателем должны быть оформлены юридически. В договоре должны быть указаны права и обязанности сторон, сумма компенсации за выполненную работу и другие условия, о которых договорились работник и работодатель.