С 1 января появятся новые льготы. Кто и какие выплаты получит

В Минтруде обратили внимание, что многие россияне просто не знают о положенных им льготах. Эту ситуацию хотят исправить в следующем году. Людей, которым положены те или иные выплаты, будут об этом информировать. Мера совсем не лишняя, учитывая, что перечень льгот постоянно меняется. Следующий год не исключение. Самые большие изменения касаются детских пособий и кредитов. Лайф выяснил, кому и какие льготы положены с 1 января, какие могут возникнуть трудности с получением денег и как их можно избежать.

Выплаты на детей

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Он устанавливает выплату на первого и (или) второго ребёнка, родившегося начиная с 1 января 2018-го до достижения им возраста полутора лет.

— Правда, тут есть ограничения по доходу, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — Пособие положено только семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума более чем в полтора раза. Выплату на первого ребёнка назначают и производят органы соцзащиты, а на второго — ПФР (Пенсионный фонд России).

С 1 января 2020 года продлевается также период выплаты пособия до достижения ребёнком трёх лет. К тому же растёт перечень людей, которые могут получить эти деньги. Дело в том, что право на выплаты тоже связано с доходами семьи. Теперь при расчёте увеличивается прожиточный минимум с полуторакратной до двукратной величины. И подтверждающие его документы необходимо предоставлять, когда ребёнку исполнится год, потом два года. Таким образом, поясняет Оксана Красовская, выплату смогут получать те родители ребёнка, родившегося в 2018-м или 2019-м, у которых доход ранее превышал полуторакратную величину, но был ниже двукратной.

Здесь очень важно вовремя подать документы для получения выплат. Если это сделать в течение полугода с момента рождения ребёнка, то можно будет получать пособие начиная со дня его появления на свет. Если позднее, то выплаты будут начислены со дня обращения.

Льготы по кредитам

С 2020 года у жителей сельской местности появится возможность получать льготные кредиты на благоустройство домов. Это предусматривается в соответствующем постановлении правительства. Кредиты они смогут получить по ставке от одного до пяти процентов на срок не более пяти лет.

Правда, не всё так просто. В постановлении определены требования, на что можно потратить кредит. Есть и определённые ограничения при получении займа.

— Кредит предоставляется на ремонт жилых домов, а также покупку и монтаж оборудования для обеспечения централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, — пояснила Оксана Красовская. — Не все банки могут предоставлять такие кредиты. К тому же есть ограничения и для самого займа. Кредитный договор должен быть заключён не ранее 1 января 2020 года. Размер льготного потребительского займа тоже ограничен — не более 250 тыс. рублей [включительно] — по кредитам, предоставляемым заёмщикам, проживающим на сельских территориях, за исключением Ленинградской области и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Там эта сумма возрастает до 300 тыс.

Какие могут быть проблемы при получении льгот

Что касается пособий по уходу за ребёнком, то обычно оформлением и выплатой занимается бухгалтерия работодателя (если родители работают). Если нет — нужно обращаться в местный орган социальной защиты, куда подаётся полный пакет документов, подтверждающих право на получение выплат.

— Проблемы могут возникнуть, если не хватает каких-то документов, — рассказала адвокат Московской коллегии "Град" Наталья Тарасова. — Если выплаты не осуществляет работодатель, то можно написать ему письменную претензию, а при отсутствии реакции — обратиться в прокуратуру и суд. Если выплаты не осуществляет государство, то можно обращаться в Министерство труда и социальной защиты, а также в суд.

С льготными кредитами сложнее. Здесь поводов для претензий может быть немного. Либо заёмщик соответствует требованиям банка, либо нет. Как-то повлиять на решение о выдаче кредита проблематично. Банк не обязан давать объяснения, почему отказал клиенту в займе.