С 1 января появятся новые льготы. Кто и какие выплаты получит
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Выплаты на детей
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Он устанавливает выплату на первого и (или) второго ребёнка, родившегося начиная с 1 января 2018-го до достижения им возраста полутора лет.
— Правда, тут есть ограничения по доходу, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — Пособие положено только семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума более чем в полтора раза. Выплату на первого ребёнка назначают и производят органы соцзащиты, а на второго — ПФР (Пенсионный фонд России).
С 1 января 2020 года продлевается также период выплаты пособия до достижения ребёнком трёх лет. К тому же растёт перечень людей, которые могут получить эти деньги. Дело в том, что право на выплаты тоже связано с доходами семьи. Теперь при расчёте увеличивается прожиточный минимум с полуторакратной до двукратной величины. И подтверждающие его документы необходимо предоставлять, когда ребёнку исполнится год, потом два года. Таким образом, поясняет Оксана Красовская, выплату смогут получать те родители ребёнка, родившегося в 2018-м или 2019-м, у которых доход ранее превышал полуторакратную величину, но был ниже двукратной.
Здесь очень важно вовремя подать документы для получения выплат. Если это сделать в течение полугода с момента рождения ребёнка, то можно будет получать пособие начиная со дня его появления на свет. Если позднее, то выплаты будут начислены со дня обращения.
Льготы по кредитам
С 2020 года у жителей сельской местности появится возможность получать льготные кредиты на благоустройство домов. Это предусматривается в соответствующем постановлении правительства. Кредиты они смогут получить по ставке от одного до пяти процентов на срок не более пяти лет.
Правда, не всё так просто. В постановлении определены требования, на что можно потратить кредит. Есть и определённые ограничения при получении займа.
— Кредит предоставляется на ремонт жилых домов, а также покупку и монтаж оборудования для обеспечения централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, — пояснила Оксана Красовская. — Не все банки могут предоставлять такие кредиты. К тому же есть ограничения и для самого займа. Кредитный договор должен быть заключён не ранее 1 января 2020 года. Размер льготного потребительского займа тоже ограничен — не более 250 тыс. рублей [включительно] — по кредитам, предоставляемым заёмщикам, проживающим на сельских территориях, за исключением Ленинградской области и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Там эта сумма возрастает до 300 тыс.
Какие могут быть проблемы при получении льгот
Что касается пособий по уходу за ребёнком, то обычно оформлением и выплатой занимается бухгалтерия работодателя (если родители работают). Если нет — нужно обращаться в местный орган социальной защиты, куда подаётся полный пакет документов, подтверждающих право на получение выплат.
— Проблемы могут возникнуть, если не хватает каких-то документов, — рассказала адвокат Московской коллегии "Град" Наталья Тарасова. — Если выплаты не осуществляет работодатель, то можно написать ему письменную претензию, а при отсутствии реакции — обратиться в прокуратуру и суд. Если выплаты не осуществляет государство, то можно обращаться в Министерство труда и социальной защиты, а также в суд.
С льготными кредитами сложнее. Здесь поводов для претензий может быть немного. Либо заёмщик соответствует требованиям банка, либо нет. Как-то повлиять на решение о выдаче кредита проблематично. Банк не обязан давать объяснения, почему отказал клиенту в займе.
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