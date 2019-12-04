Новогодняя акция. Как клиенты Сбербанка теряют деньги на спецусловиях

Со 2 декабря клиенты Сбербанка могут открыть вклады под более высокие проценты. Спецпредложение действует в рамках новогодней акции. Условия действительно намного лучше, чем обычно. Только вот при ближайшем рассмотрении подарок от банка может быть совсем не таким щедрым, как кажется на первый взгляд. Лайф разбирался в преимуществах и недостатках новогодних спецпредложений.

— Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях. Она стартует со 2 декабря. Ставки от 4,85% до 5,85%, — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Условия действительно выглядят весьма заманчиво. Если учитывать, что обычно вклады Сбербанк размещает под 3–4%, а то и меньше (если речь идёт о небольших суммах). Конечно, предновогодняя акция имеет свои ограничения. Прежде всего по времени. Один вклад можно открыть только до 15 января. Другой — до 31 января, но он доступен для ограниченного числа клиентов. Точнее, для тех, кто давно вкладов в Сбербанке не имел. Оба вклада не пополняемые. И, само собой, ставка зависит от срока размещения. Это обычная схема для большинства банков.

— Новогоднее предложение Сбербанка по депозитным ставкам может быть интересно только тем, кто хотел бы открыть счёт именно в Сбербанке, а размер ставки является второстепенной характеристикой, — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — В остальных случаях выгоды не так очевидны. Ряд меньших банков (но также входящих в перечень системно значимых банков) даёт куда более хорошие проценты. При этом сохраняются более выгодные условия: пополнения, частичного снятия, капитализации процентов и льготного расторжения. В подавляющем большинстве ставки сторонних банков выгоднее более чем на 1%.

Эксперты советуют потенциальным вкладчикам сначала сравнить условия в разных банках. Дело в том, что предложение Сбербанка отнюдь не уникально. В конце года спрос на вклады растёт: люди получают премии и ищут способы сохранить свой капитал. Именно поэтому банки стараются привлечь внимание клиентов специальными акциями.

— Свои новогодние продукты предложили уже все основные банки, — говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. — Причём у большинства из них ставка по вкладу гораздо выше. Таким образом, Сбербанк продолжает пользоваться своим монопольным положением, рассчитывая, что клиенты останутся лояльными и не уйдут к конкурентам.

При этом аналитик обращает внимание, что ситуация со вкладами вполне может напоминать чёрную пятницу. Во время распродаж ретейлеры объявляют о грандиозных скидках, тогда как на деле продают товар по завышенной цене. То же самое и с банковскими вкладами. Рассмотрим условную сумму в 200 тыс. рублей. Если эта сумма будет лежать в банке, где процент по вкладу хотя бы на 1–2% выше, то за год клиент получит примерно на 2–4 тыс. больше. И чем значительнее сумма, тем больше будет эта разница.

Только стоит помнить, что, замораживая деньги на вкладе на длительный срок, клиенты уже не могут просто так их снять. При досрочном закрытии вклада выплачивается крохотный (скорее, символический) процент. Если клиент увидит, что заманчивые условия не так выгодны, как казалось ранее, и захочет забрать деньги, то придётся потерять потенциальный доход.