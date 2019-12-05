Виртуальный стаж. Стоит ли переходить на электронные трудовые книжки

С 1 января 2020 года должен вступить в силу закон об электронных трудовых книжках. Россияне должны будут самостоятельно определиться, в какой форме будет фиксироваться их стаж. Можно будет оставить привычную бумажную книжку, а можно перейти на электронную. Выбор сложный и неочевидный. Лайф разбирался в преимуществах и недостатках электронной трудовой.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек. Они будут содержать всю информацию о работниках: должность, перевод на другую работу, увольнение и так далее. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2020 года.

У россиян будет право выбора: оставить бумажную трудовую или же перейти на новый образец. Окончательное решение надо будет принять до 31 декабря 2020 года. Если сотрудник не определится с выбором, компания продолжит вести бумажную трудовую. Навязать электронную книжку ему никто не сможет.

Однако те, кто впервые будет устраиваться на работу с 2021 года, будут иметь только электронную трудовую.

Преимущества электронной трудовой книжки

Бумажный вариант трудовой уже всем привычен, а вот к электронной относятся настороженно. Всё-таки в базе данных могут произойти сбои, есть риски потерять всю информацию о сотруднике и, что немаловажно, трудовой стаж. Но эксперты уверяют, что у книжки нового образца больше преимуществ, чем недостатков.

— Безусловным плюсом электронной трудовой книжки является то, что данные о стаже работника будут сохраняться. Чего нельзя сказать о бумажной трудовой. Раньше, потеряв трудовую книжку, далеко не всегда можно было восстановить трудовой стаж (если, например, компания прекратила существование). Теперь такой проблемы не будет, — рассказывает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

К преимуществам электронной книжки он отнёс ещё и возможность сотрудника просматривать информацию о своей трудовой деятельности в приложении, получать доступ к ней через сайт Пенсионного фонда России или портал госуслуг. Также можно проверять начисление страховых взносов от работодателя или устраиваться на работу дистанционно.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова назвала положительным аспектом в электронной трудовой простое оформление на работу.

— В прошлое уйдут заявления, которые работники ранее писали от руки на бумаге, уйдёт в прошлое и риск человеческого фактора, когда кадровик, заполняя трудовую книжку, мог допустить ошибку в данных работника и не заметить этого, — говорит эксперт.

Недостатки новой формы

Помимо положительных сторон электронной трудовой есть и отрицательные моменты. Так, например, потенциальной опасностью Павел Сигал считает возможность утечки личных данных в Сеть.

— Работодатель при переходе на электронные трудовые книжки оптимизирует кадровый документооборот и снижает возможности ошибок при внесении записей. Но введение новой системы наверняка потребует от работодателя дополнительных затрат на программное обеспечение. Также возможна ошибочная передача данных о сотрудниках в ПФР, а также риск утечки личных данных в Сеть и использование их третьими лицами, — предупреждает Павел Сигал.

Наталья Мильчакова выразила опасение, что срок, данный работникам на размышление до конца 2020 года, представляется не таким уж и большим. По её словам, нужно учитывать, что многие люди узнают новости в последний момент. Это относится не только к работникам, но и к некоторым работодателям. Она не исключает, что к концу 2020 года далеко не все россияне определятся с выбором и, скорее всего, срок придётся продлевать.

Все данные, отражённые в старой бумажной трудовой книжке, должны найти отражение и в новой электронной. Правда, пока простых работников больше волнует другой вопрос: а не пропадёт ли стаж в самом процессе переноса информации из одной книжки в другую? Ведь от технических сбоев на этом этапе никто не застрахован. Эксперты тоже не исключают таких рисков. При этом если какие-то данные в переходный период пропадут, работник потеряет часть денег на заслуженном отдыхе. Стаж напрямую влияет на размер пенсии.

— Не совсем ясно, что будет с теми россиянами, которые в 90-е годы не были трудоустроены официально и не имели записей в трудовой книжке. Таких людей наверняка миллионы, потому что в 90-е годы к трудовым книжкам отношение работодателей было, мягко говоря, прохладное, а у кого-то и откровенно халатное. Было бы неплохо, если бы Минтруд разъяснил, что нужно сделать, чтобы в новых трудовых книжках восстановить пропущенный в старых книжках стаж, — отметила Наталья Мильчакова.