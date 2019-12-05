Эффект декабря. Какой курс ждёт рубль к середине месяца

Аналитики валютного рынка прогнозируют ослабление курса рубля в середине месяца. Уже 15 декабря американские власти могут ввести новые пошлины в отношении китайских товаров. Торговая война США и КНР сейчас оказывает очень серьёзное влияние на курс рубля. К тому же 11 декабря будет рассматриваться законопроект о новых антироссийских санкциях. Впрочем, конец года для российской валюты в последнее время вообще был непростым. Не раз именно на декабрь приходилось существенное падение курса. Это явление даже получило образное название "эффект декабря". Лайф разбирался, что будет с курсом рубля в конце этого года.

Один из ключевых факторов давления на курс рубля в декабре — сезонность. В это время спрос на иностранную валюту традиционно возрастает. На этот момент обращает внимание главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его прогнозам, в декабре российская валюта продолжит плавно дешеветь, а год завершит в диапазоне 64,5–66 рублей за доллар.

— Торговые переговоры между США и Китаем опять на грани срыва, а геополитические риски растут, — пояснил Антон Покатович. — Сейчас риторика двух стран снова возвращается к наращиванию взаимной жёсткости. Это оказывает давление на большинство рисковых активов, включая рубль. К тому же в ближайшие недели мы можем увидеть умеренную активизацию санкционной риторики.

11 декабря конгресс США будет рассматривать новый законопроект, который предусматривает санкции против России за "вмешательство в выборы и кризис на Украине". В частности, предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли, против энергетических проектов с российским госучастием, банков, киберсектора и суверенного долга.

— Конечно, на данном этапе шансы одобрения этого законопроекта невелики, — пояснил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. — Так что серьёзных поводов для паники на рынках нет. Тем не менее если всё-таки наступит кризис, то рубль может начать заметно слабеть, как и все другие валюты стран с развивающейся экономикой.

В последний месяц года обычно выше спрос на валюту для предновогоднего импорта потребительских товаров и продуктов, поездок за рубеж. До конца года погашаются значительные объёмы валютных платежей по внешней задолженности компаний и государства. Всё это тоже не способствует укреплению российской валюты.

— "Эффект декабря" для ослабления российской валюты традиционен, — отметил руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. — В нынешнем декабре к уже известным сезонным факторам добавляются новые. В предыдущие месяцы было отставание по плановым темпам расходования средств бюджета. В частности, на нацпроекты, стартовавшие в этом году. В декабре их стали активнее финансировать, что увеличивает предложение рублей на рынке и снижает курс.

Впрочем, Марк Гойхман видит и позитивные моменты для рубля. Среди них повышение золотовалютных резервов, превышение доходов бюджета над расходами, спрос иностранных инвесторов на российские облигации ОФЗ. Таким образом, по его прогнозам, снижение курса будет, но достаточно умеренным. Самый вероятный сценарий — 65–66 рублей за доллар.

— Самыми главными угрозами для рубля является ввод США новых ограничений против Китая (анонсированных на 15 декабря), а также отсутствие новых мер со стороны ОПЕК по балансировке нефтяного рынка, на которые сейчас активно делают ставку инвесторы, — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Дональд Трамп заявил, что вполне готов заключить соглашение с Китаем и после президентских выборов в 2020 году. Подобная риторика напугала участников рынка. Введённые Вашингтоном пошлины крайне отрицательно влияют на мировую экономику, и ещё целый год неопределённости может привести к полноценному кризису. К тому же крепкий рубль невыгоден правительству — из-за этого падают доходы от экспорта сырья. Так что стоит ожидать дальнейшего снижения курса.