С Новым долгом! Скрытые опасности праздничных кредитов

Перед 2020 годом банки стали активнее выпускать спецпредложения по кредитам. Таким образом они надеются привлечь новых клиентов. Предложения действительно выглядят весьма заманчиво. Но на самом деле предновогодние кредиты скрывают немало подводных камней. О них — в материале Лайфа.

Декабрь — самый насыщенный месяц. Перед Новым годом многие организации устраивают различные акции для клиентов. Не стоят в стороне и банки. Они заманивают выгодными спецпредложениями по кредитам.

Руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки "Линейка" Вячеслав Максименко объясняет, что в этом году продуктовым менеджерам банков стало сложнее работать. Дело в том, что Центробанк ввёл с 1 октября надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Эта мера направлена на то, чтобы снизить закредитованность населения. В результате навязывать кредиты менеджерам банков стало сложнее.

Теперь они должны стать более изобретательными, так как в условиях высокой закредитованности и не растущих располагаемых доходов снизится число потенциальных заёмщиков, что обострит конкуренцию между банками. Так что сейчас идёт настоящая охота за клиентами.

— Согласно прогнозам ЦБ, ужесточение нормативов должно способствовать охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредитования. В 2020 году темпы выдачи новых кредитов населению в целом могут понизиться вдвое с текущих 20% до 10%. И лучше банкам активизироваться сейчас, пока эти тенденции в полной мере не успели себя ещё проявить, а потенциальные клиенты пока готовы к увеличению трат в преддверии новогодних праздников, — говорит Вячеслав Максименко.

Различные акции для клиентов, которые им предлагают банки, зачастую представляют реальную возможность как сэкономить (на ставке по кредиту, например), так и разместить средства на более выгодных условиях по вкладу по сравнению со стандартными продуктами. Такого мнения придерживается директор по работе с клиентами "БКС Премьер" Николай Соколов.

Однако за выгодой всегда скрываются и подводные камни. Важно понимать, что в рекламе всё звучит заманчиво — и всё ради того, чтобы заинтересовать клиента. Вот, например, увидел заёмщик привлекательную ставку и пошёл подавать заявку на кредит. По факту ставка по одобренному кредиту может быть заметно выше, чем рекламная.

По словам Николая Соколова, банки устанавливают итоговые ставки в зависимости от разных параметров, включая уровень платёжеспособности заёмщика. Именно поэтому в условиях по кредитам минимальная ставка обозначается "от определённого уровня". Никто не гарантирует, что ставка будет именно минимальной после рассмотрения заявки.

— Зачастую для того, чтобы заёмщик мог получить кредит по минимальной ставке, ему приходится соглашаться на дополнительные условия. К примеру, взять сумму больше, чем ему реально нужно, либо оформить страховку, которая ему по факту не требуется. Простой пример: вам требуется 500 тысяч рублей, а банк готов выдать по сниженной ставке сумму от одного миллиона. В этом случае проценты также будут начисляться не на 500 тысяч, а на один миллион, — поясняет Николай Соколов.

Поэтому, прежде чем оформлять кредит перед Новым годом, нужно сначала внимательно изучить условия. Может оказаться так, что будет выгоднее оформить кредит не по предновогодней акции, а на стандартных условиях.

Также подводным камнем эксперт назвал поручительство или залог, которые могут потребовать некоторые банки по крупным займам даже в рамках акций. Только далеко не всем заёмщикам нужны такие сложности, когда им требуется элементарный кредит наличными на текущие цели.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский предостерёг, что иногда банки предлагают ставки выше средних, но при этом вводят ряд ограничений, которые снижают эффективную ставку. Например, запрещают пополнение вклада, предлагают депозиты без капитализации процентов или предлагают уменьшающийся со временем процент.

— Правда, наравне с депозитами банки периодически предлагают привлекательные кредиты. Такие займы будут особенно выгодными, если их потратить на ту вещь, которая исключительно необходима, а также продаётся с праздничной скидкой, — говорит Иван Капустянский.

Чтобы не попасться на крючок маркетологам и не переплатить по кредиту, необходимо внимательно изучить информацию о полной стоимости кредита, которая включает в себя скрытые платежи и которая должна быть отчётливо указана в виде процентов в рамке на первой странице. Вячеслав Максименко отмечает, что сейчас благоприятная пора для рефинансирования ранее взятых кредитов, в том числе ипотечных.

— Следующий раунд пересмотра процентных ставок может наступить лишь летом следующего года, так как Банк России после декабря может взять паузу в смягчении монетарной политики, — говорит эксперт.

Поэтому начать экономить на уменьшении процентных платежей лучше уже сейчас, пока действуют спецпредложения. В этом отношении предновогодние акции действительно могут помочь сэкономить.