Пошли пени. Как не переплатить налоговой за просрочку

Уплатить налог на имущество за 2018 год нужно было до 2 декабря. Погасить долг к указанному сроку успели не все по разным причинам. Лайф разбирался, почему возникают проблемы с несвоевременной уплатой налога и можно ли избежать пени.

До 2 декабря нужно было заплатить имущественный налог за 2018 год тем, у кого есть в собственности квартира, машина или земля. Налоговые уведомления отправлялись по почте или через личные кабинеты налогоплательщиков. Однако получили их не все.

— У меня висел налог на квартиру за прошлый год. Всё никак не мог его оплатить — на завтра откладывал. А тут я случайно через коллег узнал, что, оказывается, долг свой надо было оплатить до 2 декабря. Я новости не читал, и уведомления мне никакие не приходили, — сетует Кирилл, владелец квартиры в Москве.

Налоговая служба должна уведомить граждан о необходимости уплаты налога путём отправки уведомления с точным расчётом платежа. Получено оно должно быть не позднее чем за 30 рабочих дней до срока уплаты.

Управляющий партнёр юридического бюро United Partners Андрей Андреев объяснил: если уведомление пришло позже, у гражданина есть 30 дней на погашение платежа, но если в документе иных сроков не значится. Кроме того, выплачивать пени за просрочку не нужно.

Уведомления могли не дойти по разным причинам. Управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский объяснил, что если уведомление направлено по почте заказным письмом, то оно считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

— Проблема, как правило, может быть в том, что либо почтовая служба не доставила письмо, либо сам налогоплательщик не отследил факт получения письма, — уточнил Владислав Варшавский.

Однако есть нюанс: при регистрации в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС вся информация направляется туда, а бумажные уведомления не приходят. Андрей Андреев просит учитывать это, чтобы избежать штрафов. А чтобы снова начать получать уведомления по почте, нужно написать заявление в налоговую.

В свою очередь Владислав Варшавский отметил, что если уведомление направляется через личный кабинет, то чаще всего причины, по которым оно не пришло, носят технический характер. Однако если уведомление было направлено, но налогоплательщик его не получил, то избежать уплаты пени не получится.

При потере или повреждении квитанции налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию по месту прописки, чтобы получить новую. Эксперт отмечает, что делать это надо оперативно, — есть риск не успеть оплатить налог до отчётной даты и будут начислены незначительные пени.

Если же сумма начисленного налога, по мнению плательщика, неверна или завышена, её можно оспорить.

— Для этого придётся прибегнуть к помощи независимого оценщика рыночной стоимости объекта. Результаты направляются в Росреестр в Комиссию по разрешению споров, — пояснил Андрей Андреев.

Некоторым гражданам полагаются льготы, снижающие сумму налоговых выплат. Но бывает так, что при расчёте налоговики их не учитывают. Здесь надо быть внимательнее и в такой ситуации обратиться в межрайонную инспекцию ФНС для пересчёта. Андрей Андреев поясняет, что сделать это можно через личный кабинет в разделе "Моё имущество".