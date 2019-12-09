"Займы до зарплаты" исчезают. Что грозит клиентам закрывающихся МФО

Ещё в начале года микрофинансовые организации выдавали кредиты под 550% годовых. Сейчас этот показатель рухнул до 325%. Такова статистика бюро кредитных историй "Эквифакс". Падение ставок связано с ужесточением контроля за МФО. В результате микрофинансовые организации начинают массово закрываться, и в ближайшее время этот процесс может ускориться. Лайф разбирался, как продолжат меняться ставки в МФО, какие организации закроются в первую очередь и каким образом это может отразиться на заёмщиках.

Падение ставок по микрокредитам стало следствием ужесточения политики Центробанка. В этом году регулятор жёстко взялся за МФО. Рынок микрозаймов стали подгонять под общебанковские стандарты. Ужесточить контроль за МФО пришлось после многочисленных скандалов вокруг этих организаций. О кабальных условиях микрозаймов ходили легенды, ведь крошечный "кредит до зарплаты" в несколько тысяч мог вогнать клиента в долговую яму.

— Центробанк активно чистит финансовый сектор (банки, страховые компании) от слабых игроков и оставляет тех, которых проще регулировать. МФО не исключение, — рассказал директор "Академии управления финансами и инвестициями" Арсений Дадашев. — Недавно введённые требования являются лишь началом полномасштабной кампании против отрасли. Заёмщикам будет гораздо проще работать с подобными организациями. Снижение максимального размера процентов, штрафов и пеней, а также запрет выдачи займа под залог недвижимости позволят избежать ситуации, когда люди попадают в кредитную кабалу и лишаются своего имущества. В связи с этим количество МФО продолжит сокращаться, так как не все смогут перестроить бизнес-модель под новые реалии.

По словам Арсения Дадашева, при этом есть риск, что вырастет число компаний, работающих нелегально. Жалобы на чёрных кредиторов есть уже сейчас. Впрочем, эксперты советуют не преувеличивать масштаб проблемы. По мере регулирования рынка число нелегальных займов может снизиться.

— Такое количество МФО России совсем не нужно, время их бума скоро отойдёт, а объём выданных микрокредитов почти достиг своего насыщения, — говорит руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — И тот факт, что число МФО сократилось уже на четверть и продолжает падать, отражает ситуацию, когда регулирующие ограничительные меры ЦБ для этого бизнеса неплохо работают. Закрытие микрофинансовых организаций — это вообще прекрасная новость. Их проценты и сейчас просто грабительские.

По словам Марка Гойхмана, если и прибегать к займам до зарплаты, то лучше постараться найти возможность оформить нормальную банковскую кредитную карту со льготным периодом. Тогда можно будет бесплатно пользоваться деньгами от 60 до 100 дней. Если же и платить проценты, то максимум 20–25% в год, а не в месяц, на случай просрочки.

— В первую очередь будут закрываться небольшие МФО, которые не смогут присоединиться к крупным структурам, — отметил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. — Число потенциальных заёмщиков тоже сокращается, соответственно, ставки продолжат падать. С 1 октября при принятии решения о выдаче займа МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщика (ПДН), который увеличивает нагрузку на капитал, если клиент отдаёт на погашение своих обязательств более половины дохода. С начала года Банк России ввёл законодательные ограничения общего размера начисляемых процентов и неустоек, а также ограничения ежедневной процентной ставки и полной стоимости займов МФО. При этом эти параметры постепенно ужесточаются. Так, процентная ставка теперь не может превышать одного процента в день, хотя в начале года этот лимит был на уровне полутора процентов.

Кстати, если МФО закрылось, то заём никуда не исчезает. Многие заёмщики всерьёз считают, что если закрывается организация, то пропадает и долг. Это не так. Если финансовая организация закрывается, то она уже не может выдавать новые займы, но прежние обязательства остаются в силе. Если же бросить платить, то возникнет просрочка. И тогда можно попасть в серьёзную кредитную кабалу. Не говоря уже о том, что кредитная история будет испорчена.