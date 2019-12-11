С 1 января россиян ждут прибавки. Кому и на сколько повысят зарплату

Четверть российских компаний запланировали в 2020 году увеличить зарплаты своим сотрудникам. При этом с 1 января повысится МРОТ. Лайф разбирался, каких изменений ждать работникам в новом году.

Госдума одобрила повышение МРОТ на 7,5%. С 1 января 2020 года минимальная сумма оплаты труда в России увеличится на 850 рублей — до 12 130 рублей. Кроме того, четверть российских компаний намерены поднять зарплаты сотрудникам с нового года. Таковы данные исследования сервиса "Работа.ру".

— Рост заработной платы будет напрямую зависеть от увеличения МРОТ. Поскольку заработная плата сотрудника должна быть выше этой цифры. В том случае, если на предприятии заработная плата меньше МРОТ, существует риск вызова руководителя предприятия на так называемую зарплатную комиссию в налоговый орган. Вместе с тем в большинстве случаев работодатели редко повышают заработную плату на систематической основе. Прежде всего это обусловлено финансовыми показателями предприятия и его доходностью, — рассказал Владислав Варшавский, управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры".

В пресс-службе сервиса для поиска работы и сотрудников "Работа.ру" пояснили Лайфу, что работодатели готовы повышать зарплаты и мотивировать сотрудников, которые влияют на бизнес-показатели и приносят реальный результат для компании. Это актуально для любой отрасли и зависит от каждой отдельной компании.

Кому ждать повышения зарплаты?

Категорийный менеджер компании "Авито.Работа" Дмитрий Пучков рассказал, какие группы профессий больше всего интересуют работодателей. По его словам, в 2019 году чаще всего искали работников в сфере продаж, производства и строительства. Работодателям нужны специалисты в сфере автомобильного бизнеса — из разницы спроса и предложения видно, что наблюдается их дефицит.

— Таким образом, можно предположить, что в сегменте массовых профессий на увеличение зарплаты могут рассчитывать специалисты из автомобильного бизнеса: автослесари, водители, автомеханики, так как работодатели ощущают нехватку сотрудников и готовы привлекать кандидатов повышением зарплаты. И во вторую очередь специалисты из сферы продаж, производства и строительства. Запрос на таких сотрудников остаётся в топе у работодателей, — отметил Дмитрий Пучков.

Стоит отметить, что на конец 2019 года, по данным сервиса "Авито.Работа", строительство оказалось самой высокооплачиваемой сферой в России. Работники в этой сфере получали в среднем 50 400 рублей в месяц.

На втором месте — бьюти-сфера, а именно фитнес и салоны красоты. Здесь средняя зарплата по стране составляет 48 800 рублей. Замыкает тройку лидеров автомобильный бизнес со средней зарплатой 46 200 рублей в месяц.

С таким мнением не согласился Владислав Варшавский. Он считает, что с малой долей вероятности будут увеличены заработные платы сотрудников тех компаний, которые связаны со сферой обслуживания и оказания услуг. Также, по его словам, повышение заработной платы коснётся прежде всего бюджетников и сотрудников крупных частных компаний.

— Так или иначе зарплаты будут расти для квалифицированных дефицитных специалистов: например, в IT-сфере для программистов, продакт- и прожект-менеджеров, аналитиков Big Data и так далее, — поясняют специалисты сервиса "Работа.ру". — Будут расти зарплаты и в массовом сегменте (продавцы, водители, мастера, рабочие). В этих сферах бывает трудно закрыть вакансии. Уровень зарплат невысокий, а сама работа достаточно сложная. Чтобы привлечь такие категории сотрудников, работодатели тоже задумываются о повышении зарплат для них.