Обман с дисконтом. Как через скидочные карты пропадают настоящие деньги

В магазинах уже царит предновогодний ажиотаж. Покупатели активно ищут подарки на Новый год. Обладателям так называемых карт магазинов предлагают всё больше товаров на спецусловиях. Только в погоне за скидками и бонусами покупатели могут потерять вполне реальные деньги. Не все дисконтные карты так безопасны, как кажутся на первый взгляд.

"У вас есть карта магазина?" Этот традиционный вопрос поставил Елену в тупик. В этот бутик она зашла случайно, раньше никогда там не была. Но понравилась достаточно дорогая сумка, которую захотела купить в подарок маме. По карте обещали серьёзную скидку и на эту покупку, и в дальнейшем. Женщину смутило только то, что для оформления карты потребовалось заполнить анкету, а в ней были графы с указанием паспортных данных. Через несколько месяцев магазин закрылся, а вскоре Елена случайно увидела такую же сумку в сетевом магазине, где она стоила на семь тысяч дешевле. Дисконтная карта закрывшегося магазина больше нигде не действительна, а вот кто и как распорядится её паспортными данными — большой вопрос.

— Если вам выдают бесплатно бонусную или дисконтную карту в магазине, но для её получения требуется заполнить анкету, никогда не оставляйте в магазине ваши паспортные данные, — поясняет заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. — Как раз по такого рода мелочам и можно будет распознать мошенников.

В худшем случае паспортные данные покупателя могут оказаться в руках у злоумышленников, которые потом оформят на него кредит или фирму-однодневку. Впрочем, это самый плохой сценарий. Как правило, махинации со скидочными картами всё-таки нацелены просто на то, чтобы заставить клиента переплатить.

— Схемы обмана могут быть разными, но их объединяет одно: продавцы заставляют вас путём рекламы или напрямую оставить как можно больше денег в магазине, — продолжает Наталья Мильчакова. — Чтобы не стать жертвой мошенников со скидочной или бонусной картой, стоит брать такие карты не просто в надёжных и проверенных магазинах, но и в тех, которые вы часто посещаете. Если вы ходите в определённый магазин раз в год, то нет смысла получать от него карту. Через год эта скидочная или бонусная программа может закончиться, и карта вам больше не будет нужна. К тому же, получая в подарок от магазина скидочную карту, готовьтесь к тому, что через некоторое время она прекратит своё действие и вам её обменяют на бонусную с условиями похуже.

Нередко бонусными картами манипулируют сами продавцы. Они могут незаметно начислить бонусы за покупку клиента на свою карту. В этом случае при крупной покупке клиент только за один раз может недосчитаться как минимум одной-двух тысяч рублей. Если речь идёт о бонусах для следующей покупки, то пропажа обычно остаётся незамеченной. Покупатели редко отслеживают движение баллов по скидочным картам.

Ещё один вариант, когда скидка на товар по акции действует только при определённых условиях, но покупатель об этом не знает. Допустим, обещают скидку 30%, но она действует только на вещи из новой коллекции, которые намного дороже основного ассортимента. Бывает и более банальная ситуация — на ценнике одна сумма, а в чеке вдруг оказывается другая.

— Если вы обнаружили при покупке отличие цены от заявленной продавцом, вы вправе как потребитель потребовать от магазина продать товар за ту сумму, которая указана на ценнике, — говорит ведущий юрист "Европейской юридической службы" Геннадий Локтев. — Либо вовсе отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Безусловно, продавцу этот спор с потребителем невыгоден. Как правило, ситуация разрешается около кассы: либо потребителю возвращают деньги, либо продают товар по заявленной цене.

По словам Геннадия Локтева, нужно внимательно изучить условия получения скидки ещё до покупки. Где-то внизу маленьким шрифтом прописываются условия получения скидки: "на первые десять товаров / только на определенный вид (марку, модель и так далее) товара / с условием "купи одну — получи скидку" и так далее). Если реклама не соответствует действительности, необходимо это зафиксировать на фото или видео. Затем предъявить съёмку продавцу и требовать продать товар на тех условиях, которые вам были предоставлены.

— Предупредите продавца, что в случае, если он откажет, вы будете вынуждены обратиться с жалобой с Роспотребнадзор, — советует юрист. — Скажите и о том, что доказательства у вас есть. За такое нарушение магазину грозит штраф. Для юридических лиц он составляет от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.