Налоги и пособия. С 1 января исчезнет ряд льгот

С 1 января отменяется целый ряд льгот. Лайф разбирался, каких выплат больше не будет и чем их можно заменить.

Льготы бывают разными. Меры социальной поддержки устанавливаются на федеральном уровне и региональном. Последние каждый регион устанавливает самостоятельно. Регулируются они местными законами. Мы сконцентрируемся на федеральном законодательстве, под которое подпадают все льготники, вне зависимости от места проживания.

— С 1 января 2020 года известно об отмене компенсационной выплаты в размере 50 рублей отдельным категориям граждан, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — Она устанавливалась с 1 января 2001 года. Ежемесячные компенсации полагались студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям, матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком. По действующим пока правилам компенсационная выплата назначается по заявлению матери или другого родственника, который фактически ухаживает за ребёнком. Работодатель перечисляет её за счёт собственных средств. После 1 января обязанность платить пособие сохранится только в отношении тех сотрудников, кому выплата была назначена ранее.

Конечно, сумма льготы была ничтожно мала. Формально никакого смысла в этом пособии просто не было. Вместе с отменой выплат в силу вступят новые поправки к закону "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Они расширяют круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребёнка. Так, с 2020 года при рождении ребёнка семья, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, принятых в регионе, сможет рассчитывать на пособие в размере средней зарплаты. Раньше рассчитывать на такую выплату могли только семьи с тремя и более детьми.

При этом родители смогут получать выплаты до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Сейчас пособие платят до полутора лет, а с полутора лет до трёх детское пособие носит чисто символический характер. Так что от потери этой льготы никто не пострадает.

Куда больше расстроились малые предприниматели. Есть новшества в налоговой сфере. Это касается ЕНВД. Полностью отменён единый налог на вменённый доход будет с 1 января 2021 года. Но, чтобы изменения не были такими шокирующими, было решено разделить уход от ЕНВД на два этапа. Первая часть изменений вступит в силу с 1 января 2020 года.

— Налоговое послабление не смогут получить предприниматели, которые продают определённый перечень маркированной продукции, — пояснил управляющий партнёр юридического бюро United Partners Андрей Андреев. — Это лекарства, меховые изделия и обувь. На остальные товары розничной торговли ограничения пока не распространяются. С января 2021 года ЕНВД исчезнет вовсе. В первую очередь последствия отмены отразятся на малом бизнесе, для которого режим ЕНВД был спасательным кругом. Налоговая нагрузка при переходе на альтернативные налоговые режимы может возрасти до 50%. Есть риск, что значительная часть тех, кто работал по вменённому доходу, уйдут в тень. Какие-то небольшие компании закроются. Просто потому, что вести бизнес им станет невыгодно.

Что касается перспектив следующего года, то серьёзного ослабления льгот юристы не ожидают. Возможно, будут незначительные изменения в региональном законодательстве, но речь может идти только о дополнительных мерах социальной поддержки. Такое мнение высказал руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Он полагает, что основные льготы, установленные федеральным законодательством, сохранятся. При этом юрист отметил, что денег на льготы может выделяться и больше — в новом году повысятся доходы бюджета. Предпосылками к этому он считает рост пошлин, внедрение других способов взимания штрафов и законопроекты, ориентированные на взаимосвязь предпринимателей и инвесторов с государством.