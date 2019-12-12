Роуминг отменяется. Как банки заставляют переплачивать при переводах

В среду Совет Федерации одобрил закон об отмене так называемого банковского роуминга. Это значит, что уже совсем скоро полностью исчезнут комиссии за денежные переводы между клиентами одного и того же банка, но со счетами в разных регионах. При этом комиссии за перечисления в другие кредитные организации останутся. Многие клиенты возмущаются, что им приходится платить немалый процент, даже если они делают перевод с собственной карты в одном банке на свою же карту в другом. Лайф раскрывает секреты, которые позволят не переплачивать даже за такие операции.

Комиссии за переводы между физлицами внутри одного банка подавляющее большинство кредитных организаций уже давно не взимают. Именно поэтому родственникам обычно рекомендуется обслуживаться в одном банке. Все переводы между ними (детям, супругам, родителям) будут бесплатны. Тем не менее, несмотря на общий тренд к отказу от внутрибанковских комиссий, кое-где они ещё остаются. В том числе в крупных государственных банках.

— Так, взимание комиссий при внутренних переводах исторически характерно для крупнейшего банка страны — Сбербанка, — рассказывает директор по работе с клиентами "БКС Премьер" Николай Соколов. — Он разделён на разные территориальные банки, и при переводе средств с карты Сбербанка на его же карту физлицу в иной регион может взиматься комиссия. Компенсировать отмену такой комиссии теоретически банк может разными способами. Например, повысить размер годового обслуживания по банковской карте или, скажем, повысить комиссию за другие платежи.

По словам директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева, банковский роуминг отменят не ранее чем во втором полугодии 2020 года. Если не позже. Пока закон не вступит в силу, все комиссии сохраняются. Чтобы их избежать, нужно быть очень внимательным. Сначала стоит заранее узнать, в каком регионе зарегистрирована карта человека, которому вы собираетесь перевести деньги. В зависимости от суммы можно выбрать выгодные условия в другом банке. Также можно сэкономить на размере комиссии, если переводить не с карты на карту, а со счёта на счёт. Но у каждого банка условия индивидуальны. Их надо уточнять, уже зная точные параметры операции.

— 18 млрд рублей — столько крупнейший банк страны получает от 1% с каждой переведённой суммы в отделение банка в другом регионе, — говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. — С такой суммой не так легко расстаться, хотя это всего лишь 5% всех непроцентных доходов. Так что вполне вероятно, что эти потери будут компенсированы за счёт других продуктов.

Правда, по словам Николая Соколова, конкуренция между банками, в том числе крупнейшими, сейчас жёсткая, так что клиенты в этом случае могут попросту перейти на обслуживание в другой банк. Он не думает, что отмена так называемой межрегиональной комиссии существенно отразится на стоимости других банковских услуг.

Такого же мнения придерживается и главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. По его словам, отмена банковского роуминга — один из шагов на этапе развития финансовой системы страны, в которой центральное место должна занять система быстрых платежей Банка России. Когда она заработает в полную силу, снизится и стоимость всех переводов между физическими лицами вне зависимости от банка. Таким образом, существенных предпосылок для роста тарифов по другим операциям аналитик не видит.

Куда интереснее обстоит вопрос с переводами между счетами одного клиента в разных банках. По словам Николая Соколова, переводы "самому себе" занимают доминирующую долю на рынке и по сумме, и по количеству. Особое внимание при переводе денег между своими счетами стоит обращать именно в случае перечисления средств между счетами, открытыми в разных банках. Именно в этом случае может взиматься комиссия на уровне 1,5% при переводе с карты на карту и на уровне 0,5% — при переводе со счёта на счёт.

— Однако здесь есть выход, — объясняет Николай Соколов. — Многие банки сегодня позволяют без комиссии через своё приложение забирать деньги с карт, выпущенных другими финансовыми организациями. Таким образом, для перевода денег с карты банка А на свою карту в банк Б нужно пользоваться мобильным банком банка Б (но всё равно проверить перед этим тарифы). В любом случае перед подтверждением перевода в приложении обычно видно, будет взиматься комиссия или нет.