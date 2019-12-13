В новый год без долгов. Как погасить кредит досрочно и не потерять деньги

В декабре многие заёмщики бросились в банки досрочно гасить кредиты. Одни просто хотят войти в новый год без долгов. Другие стали жертвой назойливых банковских менеджеров, которые с конца осени буквально атакуют клиентов. Обещают невероятно выгодные условия по кредитам и кредитным картам. Люди соглашаются, оформляют заём и только потом понимают, что новые долги им совсем ни к чему. Что делать тем, кто взял кредит и хочет вернуть его практически сразу же? Как можно сэкономить на досрочном погашении и на что обращать внимание, чтобы не переплатить банку?

— Мне настойчиво названивала девушка из банка, где у меня зарплатная карта, — вспоминает Елена. — Она так бойко расписывала преимущества предновогоднего предложения по кредиту, что я согласилась его оформить. Подумала, что смогу уже на праздниках начать ремонт. И только когда уже получила деньги (300 тысяч), задумалась над переплатой. Оказалось, что нам с мужем выгоднее несколько месяцев ещё подкопить и вообще обойтись без кредита, а ремонт начать весной. Пожалела, что взяла эти деньги у банка. Теперь хочу вернуть, но боюсь последствий. Интересно, что будет, если взять кредит и сразу же от него отказаться?

Этот вопрос накануне Нового года волнует ещё немало заёмщиков. Сотрудники банков очень хотят получить премии под конец года, а премии эти зависят от количества заёмщиков, которых им удастся привести. Соответственно, менеджеры активизировались. Многие клиенты поддались на уговоры и решили оформить кредит по спецпредложению. Среди них есть и те, кто теперь ломает голову, а как бы вернуть деньги назад в банк.

— Заёмщик, решивший вернуть полученный кредит, имеет право избавить себя от обязательств без особых проблем в течение двух недель после подписания кредитного договора, — пояснил руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки "Линейка" Вячеслав Максименко. — Именно в этот так называемый период охлаждения нужно успеть подать соответствующее заявление, чтобы ограничиться лишь уплатой процентов за эти несколько дней и потерей своего времени. Банк в этом случае не сможет включить в расчёт никакие другие штрафы и комиссии, иначе это будет противоречить закону и может стать поводом для обращения с жалобой в Центробанк. Кстати, в этот 14-дневный период можно будет обратно вернуть и уплаченную страховку, если заморочиться и обратиться вдобавок к страховщику.

Как только 14 дней проходят, защита заёмщика исчезает, и у банка появляется право требовать дополнительные платежи. По словам Вячеслава Максименко, банк нужно будет уведомить о своём желании заблаговременно, нередко за месяц, что не лишит заёмщика обязательств по выплате процентов за этот период. При этом подтверждение согласия может занять до пяти дней. С волокитой и дополнительными издержками можно будет столкнуться и с возвратом средств за неиспользованные дни по страховке.

— Важно проконтролировать, чтобы досрочное погашение состоялось, уточнять это в банке — в кол-центре, в интернет-банке или мобильном приложении, либо в офисе, — отметила руководитель Департамента по развитию клиентской базы компании "БКС Премьер" Ольга Певная. — Часто бывает, что заёмщик переводит полную сумму на текущий счёт и этим ограничивается. Этого недостаточно. Нужно написать заявление о досрочном погашении в офисе или, к примеру, дать соответствующее распоряжение через интернет-банк.

Ольга Певная обращает внимание, что всегда нужно до копейки уточнять сумму полного досрочного погашения. Причём делать это непосредственно в тот день, в который вы собираетесь закрывать задолженность, ведь с каждым днём банк начисляет проценты, и общая сумма немного увеличивается. Если на счёте для досрочного погашения не будет хватать хотя бы копейки, банк не сможет его провести. Досрочное погашение не состоится, а вы продолжите платить проценты (до момента, когда досрочное погашение всё-таки произойдёт).

Тут возникает ещё один риск. Как отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, банк просто продолжит списывать со счёта ежемесячную сумму по кредиту, пока деньги на счёте не закончатся. Если у заёмщика не стоит СМС-оповещение, то он может этих списаний и не заметить. Затем начинаются начисления пени и требования погасить долг. Более того, банк будет отправлять негативные сведения о платежах в бюро кредитных историй.

— Если кредит был на пять лет, а осталось платить всего полгода, то особенного смысла погашать заём досрочно уже нет: аннуитетные платежи устроены таким образом, что львиную долю процентов вы выплачиваете в первой половине срока договора, — заключает Ольга Певная. — Ближе к концу остаётся погашать в основном тело долга. Таким образом, сильной экономии на процентах вы уже не получите. В этом случае свободные деньги целесообразнее пустить на необходимые покупки или на накопления, инвестиции.

Что касается принципа "в новый год без долгов", главное здесь — не набрать новых для погашения или после погашения старых. Нужно рассчитывать свои возможности. Если они объективно не позволяют досрочно исполнить кредитные обязательства, не стоит надрываться.

— Быстрый возврат кредита по большому счёту ничем серьёзным для заёмщика не грозит, кроме испорченной репутации заёмщика, — отметил эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский. — Банки будут неохотно выдавать кредиты тем людям, которые гасят их максимально оперативно — за день, неделю или месяц, поскольку они на этом почти не зарабатывают.