Новая схема блокировки. С чем столкнутся клиенты при денежных переводах

Банки предлагают изменить механизм работы с денежными переводами. Это связано с участившимися случаями мошенничества. Предлагается не переводить деньги, а возвращать их отправителю, если банк сомневается в законности операции. К тому же при сомнительных операциях планируется увеличить срок блокировки карт. Лайф разбирался в преимуществах и недостатках этой инициативы.

У Ассоциации банков России несколько предложений. Планируется увеличить срок, на который блокируется сомнительный перевод. К тому же предлагается возвращать деньги клиенту, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции. Пока же в таком случае перевод всё равно происходит.

Сейчас банк-отправитель может заблокировать денежный перевод физлица на два дня. Само собой, в том случае, если есть подозрения, что действуют мошенники. За эти два дня банк должен получить от клиента подтверждение, что операцию проводил действительно он. Если за этот срок связаться с клиентом не удалось, то банк должен перевести деньги получателю.

Надо отметить, что предложение об увеличении срока блокировки широко обсуждается ещё с лета. В конце августа МВД поддержало инициативу Ассоциации банков России увеличить срок блокировки карт до 30 дней. Правда, несмотря на широкую поддержку, предложение пока так и осталось не реализованным.

Дело в том, что инициатива связана с определёнными рисками. Например, есть вероятность попасть в ситуацию, когда возникнут проблемы с доступом к собственному счёту. Более того, затем за разблокировку клиентам, может быть, даже придётся и доплачивать.

— Клиенты рискуют получить сразу несколько проблем, — считает руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — Переводы с карты на карту носят массовый характер. Достоверно определить, когда именно действуют мошенники, практически невозможно. Если банк заблокирует карту, то клиент потеряет доступ к собственному счёту. Чтобы его вернуть, придётся потратить время и нервы.

Жалоб на ошибочные блокировки немало и сейчас. Бывает, что банки блокируют счета юридических лиц для проверки на противоправные действия. Затем же они требуют с предпринимателей деньги за ускоренную разблокировку, уточняет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Он считает, что с такой же проблемой могут столкнуться и физические лица.

Что касается инициативы возвращать деньги клиенту при сомнительных переводах, то в целом большинство аналитиков эту идею поддерживают. Фактически таким образом можно будет предотвратить часть финансовых махинаций.