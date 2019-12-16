Ставки падают. Какие льготы получат заёмщики от банков в 2020 году

В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Теперь она составляет 6,25 процента годовых. Это значит, что продолжат снижаться и ставки по кредитам. При этом отдельные категории россиян смогут получить займы на совершенно невиданных ранее условиях. Следующий год вообще обещает быть богатым на разнообразные финансовые льготы. В том числе и по кредитам. Лайф разбирался, что ждёт заёмщиков после 1 января.

Банки уже с середины декабря начинают выдавать льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока. В начале месяца премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче жилищных кредитов под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара. Это касается жителей Дальнего Востока. В полную силу льготное кредитование заработает после Нового года. К тому же ряд банков снижают проценты по ипотеке для семей с детьми вне зависимости от региона проживания.

Ещё одно серьёзное новшество — с 2020 года у жителей села появится возможность получать льготные кредиты на благоустройство домов. Займы они смогут взять по ставке от одного до пяти процентов. При этом срок кредитования должен составлять не более пяти лет. Впрочем, целевое использование льготного займа ограниченно.

— Кредит выдаётся на ремонт жилых домов, а также на покупку и монтаж оборудования, которое используется для обустройства централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, — объясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — Кредитный договор должен быть заключён не ранее 1 января 2020 года. Сумма льготного займа составляет не более 250 тыс. рублей. Это касается людей, которые живут в сельской местности, за исключением Ленинградской области и субъектов Российской Федерации, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа. Они могут взять льготный кредит на большую сумму — до 300 тыс. рублей.

Особое внимание сейчас уделяется малому бизнесу. В середине декабря стало известно, что Минэкономразвития разрабатывает новые меры для поддержки малого бизнеса. Микропредприятиям планируется выдавать займы до 10 млн рублей по льготной ставке 9,95% годовых.

— На данный момент доля малого и среднего бизнеса (МСП) в российской экономике составляет 21,9%, — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Однако в западных странах это доля составляет от 50% и выше. То есть МСП является двигателем экономики страны. Эта субсидия — один из реальных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, а не декларативный, к которому можно отнести большинство инициатив и предложений чиновников. Для бизнеса, безусловно, это позитивная инициатива, поскольку при ставке 9,5% наверняка найдутся компании, которые захотят реализовать проект, который при ставке 15–19% был нерентабельный. Также это будет полезно компаниям, которые уже ведут бизнес, но имеют займы под высокие проценты. Со следующего года они могут рефинансироваться и направить высвободившиеся средства в развитие бизнеса.

Таким образом, решится и ещё одна глобальная проблема малого бизнеса. Ему очень сложно привлекать кредиты, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

— Предприниматели специально не меняют банки годами, чтобы была возможность нарастить оборот по своим счетам, однако всё равно получить кредит даже под самый грабительский процент попросту невозможно, — говорит Геннадий Николаев. — Подобная ситуация даже привела к интересной особенности — в России начался бум "мусорных" облигаций — высокорискованных инвестиционных инструментов, через которые бизнесмены пытаются привлечь деньги как у профи, так и у рядовых граждан. Подобные активы были невероятно популярны в США в 80-х годах. Теперь они пришли в нашу страну, где их предпочитают называть нейтрально — ВДО. Объём рынка за последний год вырос в несколько раз: за первые девять месяцев 2018 года он не превышал 75 млн рублей, а за аналогичный период 2019 года увеличился до 432 млн рублей. Похоже, банки стали понимать угрозу со стороны биржи и теперь планируют упростить кредитование юрлиц.

Плюсы льготных кредитов очевидны. Но финансисты отмечают и другую сторону. Среди возможных минусов может быть неправильная оценка экономического риска со стороны самих предприятий. Такой риск предполагает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. В результате, по его словам, снизятся требования к заёмщикам, а значит, есть вероятность роста просроченной задолженности.

— Дешёвые деньги бизнесу, конечно, нужны, — отмечает Антон Быков. — Но только в том случае, когда есть растущий уровень покупательной способности граждан. Иначе зачем и для кого бизнес будет что-то производить или оказывать услуги? Так что лучше стимулировать спрос, но через возможность льготных покупок товаров и услуг отечественного МСП.