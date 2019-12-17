Гарантий нет, но вы берите. Чем опасен новый кредит от Сбербанка

В понедельник Сбербанк запустил новую платформу, с помощью которой клиенты смогут поучаствовать в кредитовании малого и микробизнеса. На первый взгляд предложение выглядит очень заманчивым, но не всё так просто. Лайф разбирался, в чём плюсы и минусы такого финансирования.

Сбербанк запустил платформу p2b-кредитования "Сберкредо". Она позволит физлицам — клиентам банка предоставить заём микро- и малому бизнесу. Это касается предпринимателей, которые по разным причинам не смогли получить кредит в банке. Размещать деньги через "Сберкредо" может любой клиент Сбербанка старше 25 лет. По сути, это просто краудлендинговая платформа.

По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, срок кредита составит от 1 до 6 месяцев, а лимит суммы займов — от 5 до 20 тыс. рублей. Правда, уже в 2020 году этот порог будет повышен до 1 млн рублей.

Что получит бизнес

Главный аналитик ЦАФТ Антон Быков отмечает, что успех бизнеса зависит от трёх главных факторов: это кадры, реализация товара и возможность привлечь доступное финансирование. Что касается последнего пункта, то в России с этим достаточно сложно.

— Предприниматели стали чаще получать звонки из кредитных организаций с предложением взять кредит, но в подавляющем большинстве после рассмотрения официальной заявки они получали отказ без объяснения причин. В среднем банки предлагают заём под 15–20%, но, как уже было сказано, даже под такие большие проценты получить его практически невозможно. "Сберкредо" выглядит попыткой угнаться за рынком высокодоходных облигаций, который активно развивается в последние годы и перетягивает к себе всё больший спектр фирм. Если раньше через биржу привлекали финансирование в основном МФО, то теперь можно встретить облигации практически любой компании, — говорит Антон Быков.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган пришёл к мнению, что для бизнеса участие в такой программе носит положительный характер. По его словам, многие стартапы не выживают как раз по причине нехватки финансирования, хотя их продукт или услуга могут найти своё место на рынке.

— Вопрос всегда упирается в процентные ставки (их диапазон пока не раскрывается), насколько они будут конкурентоспособными на фоне других предложений. Каковыми бы они ни были, сам интерес бизнеса к p2b-платформе кредитования неизбежен, — считает Михаил Коган.

Эксперт также добавил, что помимо широкой базы потенциальных кредиторов собственники компании могут сохранить контроль, так как заёмное финансирование не предполагает передачу в ней доли. Правда, есть и свои нюансы. Так, платформа будет взимать с заёмщиков комиссию в 5% от привлечённой суммы. При этом и гарантий возврата вложений в случае дефолта заёмщика она не даёт.

Чем рискуют инвесторы

Многим клиентам банка идея понравилась. Впрочем, возник логичный вопрос, а что будет, если заёмщик деньги не вернёт. Особенно учитывая порой шаткое финансовое положение малых предпринимателей.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин отмечает, что, обращаясь к подобным проектам, следует помнить, что малый бизнес — это высокорисковый сектор экономики. Средний показатель годовой вероятности дефолта в российском сегменте малого бизнеса находится в пределах 15%. У крупного бизнеса показатель вероятности дефолта ниже 2%.

— Собственно говоря, кредитный риск для инвестора p2b-платформы является основным. Компании — заёмщики p2b-платформ по тем или иным причинам нередко испытывают трудности с получением обычных кредитов и обращаются к краудлендингу. Платформа же не гарантирует инвесторам возврата вложенных средств в случае банкротства заёмщика (или заёмщиков), — рассказывает Александр Бахтин.

Эксперт также заявил, что досрочный возврат денежных средств, вложенных в финансирование проекта, по инициативе инвестора невозможен. У кредитора-физлица нет возможности выбрать конкретного заёмщика. Всё взаимодействие между сторонами сделки осуществляется через платформу, а средства вкладываются в фиксированные наборы проектов, объединённые оператором платформы.