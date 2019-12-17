Гарантий нет, но вы берите. Чем опасен новый кредит от Сбербанка

 Фото © Shutterstock

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В понедельник Сбербанк запустил новую платформу, с помощью которой клиенты смогут поучаствовать в кредитовании малого и микробизнеса. На первый взгляд предложение выглядит очень заманчивым, но не всё так просто. Лайф разбирался, в чём плюсы и минусы такого финансирования.

Сбербанк запустил платформу p2b-кредитования "Сберкредо". Она позволит физлицам — клиентам банка предоставить заём микро- и малому бизнесу. Это касается предпринимателей, которые по разным причинам не смогли получить кредит в банке. Размещать деньги через "Сберкредо" может любой клиент Сбербанка старше 25 лет. По сути, это просто краудлендинговая платформа.

По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, срок кредита составит от 1 до 6 месяцев, а лимит суммы займов — от 5 до 20 тыс. рублей. Правда, уже в 2020 году этот порог будет повышен до 1 млн рублей.

Что получит бизнес

Главный аналитик ЦАФТ Антон Быков отмечает, что успех бизнеса зависит от трёх главных факторов: это кадры, реализация товара и возможность привлечь доступное финансирование. Что касается последнего пункта, то в России с этим достаточно сложно.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Предприниматели стали чаще получать звонки из кредитных организаций с предложением взять кредит, но в подавляющем большинстве после рассмотрения официальной заявки они получали отказ без объяснения причин. В среднем банки предлагают заём под 15–20%, но, как уже было сказано, даже под такие большие проценты получить его практически невозможно. "Сберкредо" выглядит попыткой угнаться за рынком высокодоходных облигаций, который активно развивается в последние годы и перетягивает к себе всё больший спектр фирм. Если раньше через биржу привлекали финансирование в основном МФО, то теперь можно встретить облигации практически любой компании, — говорит Антон Быков.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган пришёл к мнению, что для бизнеса участие в такой программе носит положительный характер. По его словам, многие стартапы не выживают как раз по причине нехватки финансирования, хотя их продукт или услуга могут найти своё место на рынке.

Вопрос всегда упирается в процентные ставки (их диапазон пока не раскрывается), насколько они будут конкурентоспособными на фоне других предложений. Каковыми бы они ни были, сам интерес бизнеса к p2b-платформе кредитования неизбежен, — считает Михаил Коган.

Эксперт также добавил, что помимо широкой базы потенциальных кредиторов собственники компании могут сохранить контроль, так как заёмное финансирование не предполагает передачу в ней доли. Правда, есть и свои нюансы. Так, платформа будет взимать с заёмщиков комиссию в 5% от привлечённой суммы. При этом и гарантий возврата вложений в случае дефолта заёмщика она не даёт.

Чем рискуют инвесторы

Многим клиентам банка идея понравилась. Впрочем, возник логичный вопрос, а что будет, если заёмщик деньги не вернёт. Особенно учитывая порой шаткое финансовое положение малых предпринимателей.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин отмечает, что, обращаясь к подобным проектам, следует помнить, что малый бизнес — это высокорисковый сектор экономики. Средний показатель годовой вероятности дефолта в российском сегменте малого бизнеса находится в пределах 15%. У крупного бизнеса показатель вероятности дефолта ниже 2%.

<p>Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Собственно говоря, кредитный риск для инвестора p2b-платформы является основным. Компании — заёмщики p2b-платформ по тем или иным причинам нередко испытывают трудности с получением обычных кредитов и обращаются к краудлендингу. Платформа же не гарантирует инвесторам возврата вложенных средств в случае банкротства заёмщика (или заёмщиков), — рассказывает Александр Бахтин.

Эксперт также заявил, что досрочный возврат денежных средств, вложенных в финансирование проекта, по инициативе инвестора невозможен. У кредитора-физлица нет возможности выбрать конкретного заёмщика. Всё взаимодействие между сторонами сделки осуществляется через платформу, а средства вкладываются в фиксированные наборы проектов, объединённые оператором платформы.

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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