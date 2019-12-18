Ни денег, ни подарка. Чем опасна покупка в рассрочку

В предновогодней суматохе россияне охотно покупают подарки в рассрочку. Только после их оформления условия оказываются не такими выгодными, как казалось на первый взгляд. Более того, покупатели стали жаловаться, что товар не приходит в нужные сроки. Если речь о подарке, то из-за проблем с оплатой и доставкой праздник может быть испорчен. Лайф разбирался, с чем может столкнуться покупатель при оформлении рассрочки в магазине и как избежать неприятностей.

До Нового года остались считаные дни, и сейчас в магазинах начался настоящий ад. Те, кто готов потратиться на хороший подарок, с радостью делают покупки в рассрочку. Выгодные условия, которые предлагают продавцы-консультанты, соблазняют покупателей. Но, к сожалению, есть риск столкнуться с целым рядом проблем. Либо товар не попадает в руки, либо условия оказываются совсем другие.

— Взяла ноутбук в рассрочку онлайн. Подписала договор и уже неделю жду товар от магазина, в котором отвечают, что деньги до сих пор не поступили. В банке говорят, что оплата прошла и всё отлично. Уже не знаю, кому верить. При всём при этом у меня уже стоит дата оплаты, хотя товар я в глаза ещё не видела, — жалуется Елена, которая столкнулась с неприятностями рассрочки.

Вот и старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова отмечает, что самый распространённый минус рассрочки — это задержка доставки товара.

— Не всегда это делается умышленно, ведь мы все прекрасно знаем, что российская сфера услуг развита слабо с точки зрения ответственности и соблюдения сроков контракта, — говорит Анна Бодрова.

По её словам, когда клиент видит вывески с предложениями о супервыгодной рассрочке, это должно его насторожить. Подвох может скрываться в деталях.

По словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, такие акции магазин устраивает, когда желает избавиться от залежавшегося или дорогого товара. Тогда он сам платит проценты по кредиту банку, а покупатель только оплачивает свой товар.

— Чтобы подзаработать, нечистые на руку магазины просто предварительно увеличивают стоимость товара (включая туда проценты и обманывая покупателя). Иногда при продаже требуют оформить страховку, вернуть которую очень сложно. Либо навязывают дополнительные ненужные услуги. Иногда платить 0% можно только часть срока кредита. Например, шесть месяцев из двенадцати, — рассказал Павел Сигнал.

Он также отметил, что продавцы могут намеренно привезти некачественный товар. Если клиент заметил сразу, он опять долго ждёт новый товар, а не заметил — с трудом возвращает брак магазину. Иногда даже через суд.

Шансы на просрочку велики

Фактически взять любой товар в рассрочку очень просто — дело недолгое. Подписал нужные бумаги и довольный побежал домой с покупкой. Спустя время радость от приобретения новой вещи может напрочь затмить тот факт, что теперь вы кому-то должны.

Лёгкость заключения договора не даёт полного ощущения обязанностей, об этом легко забыть. Поэтому именно потребительские кредиты на покупку и рассрочки — лидеры в списках невозвратных кредитов.

Рассрочке быть или не быть?

Не стоит оформлять рассрочку, если не уверены, что вам хватит денег на её ежемесячное обслуживание. Также стоит исключать из списка товары не первой необходимости.

Кроме того, почти каждый ретейлер сейчас сотрудничает с определённым банком или МФО, которые заключают договоры на кредиты. С каким банком ведёт дела тот или иной магазин, всегда можно узнать в Интернете.

— Нужно грамотно выбирать магазин или финансовую организацию, которые предоставляют рассрочку на товар, читать отзывы, и если вдруг в условиях или репутации магазина что-то насторожило, то обойти его стороной, — советует Анна Бодрова.