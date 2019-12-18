Пломба в кредит. Как в стоматологических клиниках навязывают займы

Часто пациенты приходят к врачу сделать пломбу, а в ходе осмотра выясняется, что лечение стоит намного дороже. В итоге стоматологи рекомендуют взять кредит. Бывает, что пациенты платят за лечение по 200–300 тысяч, а потом выясняется, что большинство процедур можно было и не делать. Тем более в кредит. Лайф разбирался, как не стать жертвой корыстных врачей и что делать, если вы взяли заём на лечение зубов, а качество оказанных услуг не устроило.

Как стоматологи навязывают кредиты

В старом анекдоте зубной врач объявляет пациенту: "Плохая новость — у вас три дупла. А хорошая новость: ваш золотой зуб вырос в цене". Мало того что стоматологические услуги влетают в копеечку, так недобросовестные врачи часто идут на хитрые уловки, чтобы они обошлись нам ещё дороже.

Одной из жертв недобросовестных стоматологов стала москвичка Анжелика. Перед Новым годом у неё начал болеть зуб. Женщина отправилась его лечить, чтобы не оставлять проблемы в уходящем году. К тому же решила подлечить и другие зубы.

— Оказалось, что помимо этого есть ещё куча дырок и не всегда кариес видно на поверхности. Бывает на зубе маленькая точка, а начинают сверлить, а там огромная дырка и нужно нерв удалять. В общем, навязали мне лечение на 200 тысяч. Денег таких у меня не было. На что стоматолог прямо сказала: возьмите кредит. И я взяла, — жалуется Анжелика. — Только потом выяснилось, что мне проделали много лишних процедур и по ценам намного выше, чем в среднем по городу.

Подобная история случилась с Ириной, которая добросовестно пошла на проверку здоровья полости рта.

— Я пошла на бесплатную консультацию в стоматологию. У меня как раз в тот момент начались проблемы с зубами. Там меня осмотрели и предложили лечение. Сумма выходила заоблачная — больше 200 тысяч рублей. Врач предложил мне скидку по спецпрограмме, благодаря которой лечение выходило уже в 140 тысяч. Такой суммы у меня, конечно, нет. Но мне предложили взять кредит и не затягивать с лечением. Я по дурости своей согласилась, а потом поняла, что это сплошной развод на деньги, — рассказывает Ирина, которая решила взять кредит на лечение.

Что делать и как расторгнуть договор

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, расторгнуть незапланированный договор можно.

— Но в случае, если задействована кредитная организация, дело значительно усложнится, потому что банк — это третья сторона, которая ни в чём не виновата. Им поступила заявка на кредит — они на неё откликнулись, — объясняет юрист.

Он напоминает, что нельзя просто перестать выплачивать долговое обязательство или упрекать банк. Единственная организация, к которой вы можете предъявить претензии, — это клиника.

— Вы можете продолжать выплачивать кредит и требовать возврата денег от клиники, мотивируя это расторжением договора. Процедура расторжения договора, как правило, прописана в самом документе, часто там бывает указано, что досрочно договор расторгнуть нельзя, — говорит Петр Гусятников. — Но на практике, в судебном порядке пациент может расторгнуть договор и потребовать возврат оставшейся суммы. Но заплатить за фактически оказанные услуги, если они были оказаны на момент принятия решения о расторжении, придётся.

По его словам, для того, чтобы расторгнуть договор, следует обратиться сначала в клинику и попробовать сделать это по соглашению сторон. Как правило, добросовестные медицинские учреждения идут на это при условии оплаты фактически понесённых расходов. Но, если клиника отказывается идти навстречу, существует один единственный вариант — отправляться в суд.

— Кроме того, это один из немногих случаев, когда я советую обратиться ещё и в полицию с заявлением о мошенничестве. Как правило, солидные клиники не пользуются подобными схемами, поэтому привлечение внимания правоохранительных органов может простимулировать заведение вернуть вам деньги, — объясняет старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

От навязанного кредита можно избавиться только одним способом: если клиника вернёт вам деньги за неоказанные услуги и этими деньгами вы погасите кредит. Просто взять и отказаться от кредита нельзя, так как документы вы подписывали самостоятельно, осознавая последствия своих действий.

Петр Гусятников напоминает, что стать жертвой корыстных врачей может каждый. Для того чтобы свести этот риск к минимуму, не стоит верить всему, что вам говорят медицинские работники. Любой диагноз надо перепроверять в нескольких местах, сравнивать цены и планы лечения. Тем более не стоит верить ужасающим диагнозам, возникшим ни с того, ни с сего. Если у вас нет серьёзных хронических заболеваний, вы нормально себя чувствуете и пришли в клинику на своих ногах, скорее всего, ваши дела не так уж плохи.

— Лучше не соглашаться на бесплатное обследование по телефонному звонку или приглашению неизвестного вам человека. В медицинские учреждения нужно обращаться и выбирать их самостоятельно, — рекомендует специалист.

Как обезопасить себя

По словам председателя Общественного совета по защите прав пациентов, председателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, единственный выход не попадать в подобные истории — это лечиться в государственных стоматологических больницах.

— Коммерческая структура всегда ставит задачу не вылечить человека, а получить прибыль. Её задача — чтобы пациент как можно дольше обращался к ним и так получать деньги с больного, — объясняет Ян Власов. — В госклинике наоборот: чтобы было меньше обращений и меньше затрат. Поэтому если человек хочет чтобы у него были платиновые зубы, то ожидать, что это будет дёшево, — странно. Если человек хочет помощи, которая находится в стандартах медицинской стоматологической помощи, то её можно получить в госклиниках.

По его словам, когда человек оказался заложником договора и навязанного кредита, то стоит обратиться в прокуратуру. Если в практике клиники это не единственный случай и у неё есть договор с кредитной организацией, то это называется сговор.

— Человек попадает в ситуацию, когда мошенники вытрясают из него последние деньги, пользуясь его состоянием. Когда человек испытывает боль, он не может оценить реальное состояние проблемы. Он идет на всё ради облегчения. Это использование положения человека, и здесь место работы прокуратуры, — говорит председатель Всероссийского союза пациентов.

Он напоминает, что нужно понимать: заключая отношения с кредитной компанией, человек ставит себя под удар. Если у человека нет финансовых возможностей для помощи предложенного уровня, то нужно идти туда, где лечение ему по силам.

— А если пациент рассчитывал на одно, а попал на другое, то, во-первых, не надо подписывать кредитные отношения, [нужно] обращать внимание правоохранителей на эту клинику, — рекомендует специалист, — Пациент должен рассказывать об этой ситуации в Сети. Какие больницы доводят людей. Заявлять, предупреждать, не скрывать своих злоключений.