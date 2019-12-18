С 1 января появятся новые налоги. Как изменятся начисления

Фото © Shutterstock

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2020 год обещает быть очень богатым на новые налоги. С 1 января вступает в силу целый ряд законов, которые вносят существенные поправки в эту сферу. Лайф разбирался, кому и сколько придётся заплатить в следующем году.

В 2020-м расширится география применения налога на профессиональный доход (налог на самозанятых). В эксперименте примет участие ещё 19 регионов. Сейчас такой налоговый режим уже действует для жителей Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан. К самозанятым относятся граждане, которые самостоятельно создают продукт или услугу без привлечения наёмных работников. При этом их доход составляет не более 2,4 млн рублей в год. Если они оказывают услуги физическим лицам, то ставка налога составляет 4% от дохода. При работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями ставка налога выше — 6% от дохода.

Чаще всего самозанятые занимаются сдачей жилья в аренду, перевозкой пассажиров, работают репетиторами, программистами, консультантами, занимаются рекламой и маркетингом.

Конечно, возможность оформить себя как "самозанятого" позволит простым гражданам вести трудовую деятельность без регистрации ИП, что, безусловно, легче, — говорит адвокат, партнёр АБ "Бишенов и партнёры" Даханаго Нагоева. — Кроме того, такой налоговый режим довольно лоялен и не тормозит развития собственного производства. С 1 января 2020 года изменения коснутся вообще практически всех видов налогов. Некоторые нововведения окажут существенное влияние на жизнь граждан. Наиболее существенные перемены коснутся налогоплательщиков, применяющих спецрежимы.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Ещё одно важное новшество — это частичная отмена налога на вменённый доход. Как известно, в 2021-м ЕНВД будет отменён полностью. С 1 января 2020 года вводится переходный режим, будет отменён ЕНВД для отдельных налогоплательщиков, осуществляющих торговлю лекарствами, обувью, одеждой, изделиями из натурального меха, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.

Такая перемена, безусловно, может негативно отразиться на состоянии малого бизнеса, — считает Даханаго Нагоева. — Ведь в первую очередь ЕНВД применялся для ИП, чтобы сократить расходы и упростить работу с фискальными службами. Теперь развиваться небольшим предпринимателям станет труднее. Для оптимизации расходов они могут сокращать штат, а также повышать стоимость товаров и услуг. Это, безусловно, негативно скажется на потребителях.

Есть и хорошие новости. Для плательщиков УСН (упрощённая система налогообложения), наоборот, жизнь станет проще. Как поясняет Даханаго Нагоева, с 1 января появится возможность сохранения спецрежима даже при единичном нарушении условий его применения.

По налогу на прибыль изменения коснутся инвестиционного вычета. С 2020-го заявить инвестиционный вычет можно будет уже в 35 регионах, в том числе в Москве. Для простых граждан это станет стимулом не просто хранить сберегательные средства, а вкладывать их в ценные бумаги или класть на свой инвестиционный счёт.

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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