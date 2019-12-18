С 1 января появятся новые налоги. Как изменятся начисления

2020 год обещает быть очень богатым на новые налоги. С 1 января вступает в силу целый ряд законов, которые вносят существенные поправки в эту сферу. Лайф разбирался, кому и сколько придётся заплатить в следующем году.

В 2020-м расширится география применения налога на профессиональный доход (налог на самозанятых). В эксперименте примет участие ещё 19 регионов. Сейчас такой налоговый режим уже действует для жителей Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан. К самозанятым относятся граждане, которые самостоятельно создают продукт или услугу без привлечения наёмных работников. При этом их доход составляет не более 2,4 млн рублей в год. Если они оказывают услуги физическим лицам, то ставка налога составляет 4% от дохода. При работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями ставка налога выше — 6% от дохода.

Чаще всего самозанятые занимаются сдачей жилья в аренду, перевозкой пассажиров, работают репетиторами, программистами, консультантами, занимаются рекламой и маркетингом.

— Конечно, возможность оформить себя как "самозанятого" позволит простым гражданам вести трудовую деятельность без регистрации ИП, что, безусловно, легче, — говорит адвокат, партнёр АБ "Бишенов и партнёры" Даханаго Нагоева. — Кроме того, такой налоговый режим довольно лоялен и не тормозит развития собственного производства. С 1 января 2020 года изменения коснутся вообще практически всех видов налогов. Некоторые нововведения окажут существенное влияние на жизнь граждан. Наиболее существенные перемены коснутся налогоплательщиков, применяющих спецрежимы.

Ещё одно важное новшество — это частичная отмена налога на вменённый доход. Как известно, в 2021-м ЕНВД будет отменён полностью. С 1 января 2020 года вводится переходный режим, будет отменён ЕНВД для отдельных налогоплательщиков, осуществляющих торговлю лекарствами, обувью, одеждой, изделиями из натурального меха, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.

— Такая перемена, безусловно, может негативно отразиться на состоянии малого бизнеса, — считает Даханаго Нагоева. — Ведь в первую очередь ЕНВД применялся для ИП, чтобы сократить расходы и упростить работу с фискальными службами. Теперь развиваться небольшим предпринимателям станет труднее. Для оптимизации расходов они могут сокращать штат, а также повышать стоимость товаров и услуг. Это, безусловно, негативно скажется на потребителях.

Есть и хорошие новости. Для плательщиков УСН (упрощённая система налогообложения), наоборот, жизнь станет проще. Как поясняет Даханаго Нагоева, с 1 января появится возможность сохранения спецрежима даже при единичном нарушении условий его применения.

По налогу на прибыль изменения коснутся инвестиционного вычета. С 2020-го заявить инвестиционный вычет можно будет уже в 35 регионах, в том числе в Москве. Для простых граждан это станет стимулом не просто хранить сберегательные средства, а вкладывать их в ценные бумаги или класть на свой инвестиционный счёт.