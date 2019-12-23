Обвал доллара? Почему валюте обещают падение к январю

За месяц Федеральная резервная система (ФРС) закачает в американскую экономику почти 500 млрд. На такой шаг американский Центробанк идёт из-за разрастающегося кризиса ликвидности в стране. В результате уже в январе аналитики прогнозируют обвал доллара. Лайф разбирался, как это отразится на курсе рубля.

Откуда появились прогнозы про обвал доллара

К середине января 2020 года американская валюта может подешеветь. К такому выводу пришли эксперты после того, как Федеральная резервная система США анонсировала вливание около 500 миллиардов долларов в американскую экономику.

В Goldman Sachs (инвестиционный банк, входящий в шестёрку крупнейших американских корпораций) сделали неутешительный прогноз. Там считают, что ФРС не сможет отказаться от денежных вливаний в экономику. В банке констатируют: американская валюта продолжит дешеветь. С аналогичными прогнозами вышли многие зарубежные аналитики, которые предсказывают доллару серьёзное падение в начале следующего года.

Стоит отметить, что предстоящий кризис в американской банковской сфере сравнивают с масштабами 2008 года. Так называемый кризис ликвидности заметили в банковской системе США ещё в середине осени. В сентябре резко увеличились суммы заявок на краткосрочные кредиты ФРС — с 27 млрд до 53,2 млрд. Это привело к росту процентных ставок на эти кредиты с 2,29% до 4,75%. В последующие дни сумма заявок взлетела до 80 млрд, а процент кредита — до 10%.

— Что касается ожидаемых поступлений в $500 млрд в начале января 2020 года, то этот процесс будет иметь характер, аналогичный тому, что мы наблюдаем с третьего квартала 2019 года. Другими словами, Федрезерв продолжит укреплять фундамент ликвидности для своих банков, — говорит главный аналитик "БКС премьер" Антон Покатович.

Что ждёт курс доллара к рублю в начале года?

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов пришёл к мнению, что не стоит надеяться на перспективы ослабления американского доллара. Его сильные фундаментальные позиции в первую очередь связаны с монетарной политикой ФРС. В частности, с уровнем ключевой процентной ставки, которая в настоящий момент находится в диапазоне 1,5–1,75% годовых, в то время как евро, например, до сих пор держит ставку вблизи нулевой отметки.

— Разница в ставках в США и Европе в долгосрочной перспективе будет играть на стороне доллара. Показатели американской экономики сильнее европейской. Соответственно, доллар в перспективе может ещё больше упрочить свои позиции на глобальном валютном рынке, — предполагает Сергей Дроздов.

В свою очередь не стоит забывать, что доллар — главная мировая валюта фондирования, которая по-прежнему будет иметь большой спрос во времена финансовых встрясок.

Аналитик Антон Покатович оказался солидарен с мнением своего коллеги. Он заявил, что увеличение объёмов ликвидности только поддерживает рыночный рост. А большинство рыночных инструментов номинированы именно в долларах. По его словам, это означает, что американская валюта продолжит пользоваться огромным спросом. Кроме того, доллар в обозримой перспективе сохранит статус безопасной валюты.

— Если, например, допустить, что денежных вливаний ФРС окажется недостаточно и в банковском секторе США снова усилятся проблемы с ликвидностью, то сначала пострадают рыночные аппетиты к покупке риска. Другими словами, инвесторы снова будут выходить из рисковых активов и уходить "в качество". В том числе в долговые госбумаги США. В этих условиях долларовая валюта может демонстрировать укрепление против других мировых валют, — объясняет Антон Покатович.

Аналитик прогнозирует, что в перспективе начала 2020 года серьёзного долларового коллапса не предвидится. Ослабление американской валюты будет иметь ограниченный характер. Что касается курса рубля, то в январе 2020 года он будет находиться вблизи уровней конца 2019 года: в диапазоне 62–64,5 рубля за доллар.