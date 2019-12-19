Ипотека под два процента. Что ждёт заёмщиков

В ходе пресс-конференции Владимира Путина несколько раз затрагивали тему льготной ипотеки. В частности, жители Дальнего Востока опасаются, что банки будут отказываться выдавать жилищные кредиты. В Сибири ждут, когда льготные кредиты будут выдавать и в других регионах. Каковы перспективы ипотеки под 2%?

Ещё в сентябре президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Программа уже успешно стартовала, отметили на традиционной предновогодней пресс-конференции Владимира Путина.

Вопрос о льготной ипотеке затрагивался несколько раз. Жителей Сибири интересуют перспективы расширения данной программы на другие регионы.

Глава российского государства на пресс-конференции отметил, что меры господдержки по льготному жилищному кредитованию семей с детьми, введённые для жителей Дальнего Востока, могут быть распространены на регионы Зауралья.

— Часть мер поддержки в области демографии уже сейчас мы будем распространять на Зауралье. Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых появляется третий ребёнок.Что касается других мер поддержки, в том числе двухпроцентной ипотеки, в принципе, всё это возможно. Но нам нужно посмотреть, как это пойдёт на Дальнем Востоке, сколько будет стоить ипотека, какое количество людей будет обращаться, посчитать бюджет и на ясном глазу принимать дальнейшие решения, — сказал Владимир Путин.

Он также добавил, что меры поддержки были приняты на Дальнем Востоке, поскольку в этом регионе депопуляция происходит быстрее всего. Поэтому дальневосточный гектар дают не только жителям региона, но и желающим туда переехать.

— Однако с программой есть проблемы, где-то не хватает инфраструктуры. Сначала надо наладить дальневосточный гектар, а потом переходить на другие регионы. Нам нужно реализовать планы поэтапно, — заявил российский лидер.

В свою очередь, жители Дальнего Востока опасаются, что банки будут отказываться выдавать жилищные кредиты. Однако Путин заверил, что отказывать жителям не будут.

— Мы же субсидируем это из бюджета. Это не будет приносить им никаких убытков. Это гарантия со стороны государства, — сказал президент.

Напомним, что в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке. Льготная ставка будет действовать пять лет и будет распространяться только на молодые семьи.

Заёмщиками могут стать супруги не старше 35 лет, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке, а также одинокие родители с ребёнком, не достигшим 18-летия. Стоит отметить, что для получателей гектара нет возрастных ограничений. Льготный кредит распространяется на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.