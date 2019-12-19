"Все решения приняты". Что ждёт пенсионную систему

В ходе пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о перспективах пенсионной реформы. В частности, почему государство уже несколько лет подряд замораживает пенсионные накопления. С чем связано такое решение и ждёт ли россиян новая пенсионная реформа?

— В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом. И никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится, и это даже не обсуждается. Ни в правительстве, ни в администрации, нигде, — сообщил Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Далее президент вспомнил предложения Минфина и отметил, что они относятся только к накоплениям, которые можно считать инвестициями. И вопрос идёт только об их защите.

Напомним, в декабре тема накопительной части пенсии очень бурно обсуждалась. Проект новой пенсионной накопительной системы Минфин опубликовал ещё в конце октября. Она позволяет копить на пенсию за счёт собственных взносов с зарплаты. Подключаться к программе все желающие смогут исключительно добровольно. После того как законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП) был выставлен на общественное обсуждение, документ получил множество замечаний. В Минфине сообщили, какие предложения будут учитываться при доработке законопроекта.

В частности, повысить интерес к ГПП предлагается с помощью целого ряда льгот. Среди них — налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей. Предусматривается даже льгота для работодателей, которые участвуют в софинансировании пенсий сотрудников. Для них предлагается ввести повышающий коэффициент к льготе по налогу на прибыль.

— С помощью таких льгот, конечно, можно повысить интерес к гарантированному пенсионному продукту, — считает руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Налоговые вычеты важны, например, для того, чтобы по этому показателю ГПП не отставал от системы ИИС (индивидуальные инвестиционные счета). Для них уже сейчас предусматривают вычеты до 52 тыс. рублей. В перспективе планируется увеличить эту сумму до 130 тысяч.