Охота на должников. Что нового ждёт неплательщиков

2020 год обещает быть очень непростым для злостных неплательщиков. При этом в силу вступит ряд законов, которые облегчат жизнь тем, кто попал в долговую яму, но пытается из неё выбраться. Лайф выяснил, с какими сюрпризами столкнутся должники.

В середине декабря Минюст представил законопроект, главное новшество которого — роботы-коллекторы. При этом взыскателям предлагается разрешить звонить должникам в два раза чаще. Пока документ находится на стадии рассмотрения, но уже понятно — ведомства решили всерьёз взяться за борьбу со злостными неплательщиками.

Кстати, сейчас судебные приставы всё активнее устраивают рейды на дорогах и вокзалах, ищут должников по квартирам. Этот тренд продолжится и в следующем году. Правда, в законах с Нового года предусмотрены и определённые послабления для тех, кто всё-таки хочет расстаться с долгами, но по тем или иным причинам не может.

— С 1 января вступят в силу изменения, которые касаются списания безнадёжного долга физлица, — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Максим Савенков. — Списание безнадёжного долга не будет облагаться НДФЛ, если одновременно выполняются два условия. Первое — физлицо-должник не признаётся взаимозависимым с кредитором и не является его работником. Условие должно выполняться в течение всего периода задолженности. Второе — это не является матпомощью или встречным исполнением обязательств.

Уже с этого года началась активная борьба с закредитованностью. Она продолжится и в следующем. С января 2020 года также будут введены изменения по договору потребительского кредита, срок возврата по которому не превышает одного года. Нельзя будет начислять проценты, неустойки, платежи за услуги после того, как сумма всех начислений достигнет полуторакратного размера суммы займа.

— Безусловно, эта мера призвана помочь гражданам с трудным финансовым положением избежать попадания в кабалу, — считает специалист в области разрешения споров и банкротства, партнёр АБ "Бишенов и партнёры" Илья Федотов. — К сожалению, сегодня такая ситуация встречается довольно часто. Что касается МФО, то уже с октября 2019 года они не вправе выдавать займы физическому лицу под залог жилья. Исключения составляют те граждане, которые связаны с предпринимательской деятельностью.