Увольнения, шантаж и травля. Как избежать последствий корпоратива на работе

После корпоративов многие сотрудники остаются без денег и с испорченной репутацией. Одних увольняют, а другие сами не могут смотреть в глаза коллегам и пишут заявление "по собственному желанию". Бывает, что доходит до шантажа. Непорядочные коллеги угрожают выложить в Сеть непристойные фото в обмен на повышение зарплаты или продвижение по службе. Что делать тем, кто попал в неловкую ситуацию, и как можно исправить последствия неудачной пьянки?

Праздники только начинаются, но кому-то уже давно невесело. Новогодний корпоратив способен одним ударом разрушить не только репутацию на работе, но и саму драгоценную карьеру.

Увольнение за спасение

Борис устроился в серьёзную консалтинговую компанию совсем недавно — всего лишь пару месяцев назад. Но молодому программисту "посчастливилось" попасть на зимний корпоратив. А вместе с ним и в некрасивую историю. На празднике вино и более крепкие напитки лились рекой и, судя по всему, стекались в бокал начальнику Бориса. Руководитель веселел с каждой минутой всё больше, а под конец вечеринки уже плохо понимал, где он.

Худенькому Боре вместе с коллегами пришлось волочить дюжего начальника до дома. Наутро тот смотрел исподлобья на своих спасителей и разговаривал сквозь зубы. Выяснилось, что это затишье перед бурей. Руководитель уволил Бориса и других своих спасителей. Начальнику было стыдно смотреть в глаза своим подчинённым, перед которыми он предстал в таком неприглядном виде, и он решил попросту удалить их с глаз долой.

— Для решения спорных ситуаций можно обратиться в трудовую инспекцию,— говорит старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников. — Конечно, можно обратиться и в суд. Только стоит ли доводить до этого дело — большой вопрос. Я знаю много примеров, когда люди восстанавливались на рабочих местах. Удавалось доказать, что их уволили с нарушениями. Только вот как в такой ситуации человек будет чувствовать себя при возвращении на работу? Насколько комфортно ему будет находиться в коллективе? Так что не всегда стоит идти в суд. Бывает, лучше просто поискать другую работу.

Похоронил карьеру за плинтусом

Илья уже несколько лет трудился в компании и давно зарекомендовал себя как отличный специалист. Но один предновогодний вечер в кругу коллег разрушил стремящуюся ввысь карьеру молодого мужчины. Весёлый банкет закончился плачущим на диване Ильёй где-то в глубине гардероба. Мужчина никак не мог вспомнить свой нынешний домашний адрес в Москве и всё время называл дом и улицу родного города.

Увы, новогодняя история дошла и до ушей начальства. Руководство расстроилось и решило повременить повышать в должности и зарплате сотрудника, который не умеет держать себя в руках. Таким образом, Илья сам разрушил свою карьеру.

Шантаж одного вечера

У тридцатилетнего Владимира во время корпоратива случился секс с коллегой. Пара договорилась между собой, что продолжения не будет.

— Но она оказалась новой любовницей начальника и теперь требует либо встречаться с ней, либо поддерживать материально, иначе "всё расскажет", — сетует незадачливый сотрудник. — Мне нравится моя компания. Но если шеф узнает, у меня все шансы вылететь с работы.

Владимиру ещё "повезло". Бывают ситуации похуже. Коллеги пытаются шантажировать сослуживцев, обещая выложить их непристойное видео в Интернет. По словам специалиста в области разрешения споров и банкротства, партнёра АБ "Бишенов и партнёры" Ильи Федотова, в этом случае сначала нужно сделать шантажисту предупреждение.

— В первую очередь необходимо объяснить, что подобного рода требования могут быть рассмотрены как вымогательство и подпадают под статью Уголовного кодекса. Вполне возможно, что после этого поведение сотрудника изменится, — говорит Илья Федотов. — Кроме того, рекомендую фиксировать такие требования, чтобы потом можно было доказать, что вас шантажировали.

Без стыда не уволиться

А бывают случаи, когда сотрудники и сами бегут в отдел кадров, чтобы никогда больше не переступать порог офиса.

— Наш начальник отдела — мужчина. Все его знали как тихого и скромного человека. На корпоративе он перебрал с алкоголем и перепутал туалет с аквариумом в зале ресторана и "пометил" его, — рассказывает Анжелика. — Его пару раз выводили официанты в коридор, но он всё равно возвращался и "метил" угол аквариума.

В итоге ресторан выписал компании штраф. Бухгалтеры не растерялись и вычли сумму из зарплаты провинившегося мужчины. В итоге начальник от стыда сначала взял отпуск, а потом и вовсе уволился.

Хотела как лучше

Часто на корпоративе красивые сотрудницы решают свои рабочие вопросы, пользуясь случаем. Причём порой делают это через голову непосредственного начальника. История может иметь печальный конец, даже если в ходе мероприятия удалось решить самый невинный вопрос. Дело в том, что после жалобы вышестоящему начальству проблемы могут появиться у непосредственного руководителя. А работать дальше придётся бок о бок именно с ним.

— Я долго не могла получить дополнительные чертежи для работы, — рассказывает Алина. — Вот на корпоративе "пожаловалась" руководителю отделения, что дело стоит, а без материалов никак.

Наутро, как по волшебству, на её столе лежали все необходимые материалы. А после корпоратива влетело руководителю отдела Алины за то, что он плохо следит за рабочим процессом.

— В итоге я теперь персона нон-грата для всех коллег и для начальницы в первую очередь, — расстраивается Алина.