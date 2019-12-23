Праздник без опасности. Скрытые риски предновогодних страховок

Страховые компании тоже участвуют в предновогодних акциях. Причём весьма успешно. Люди думают, как защитить квартиру, если собираются уехать. К тому же растёт спрос на страховки от несчастного случая и на время путешествий. Лайф выяснил, так ли привлекательны предновогодние предложения, как их расписывают в рекламных буклетах.

Праздник совсем близко. Многие уже знают, как, где и с кем встретят Новый год. Однако мало кто задумывается о несчастных случаях, количество которых увеличивается как раз в разгар зимних праздников.

При занятиях активными видами спорта есть шанс получить травмы, особенно если физическая нагрузка человека, мягко говоря, на нуле. А чрезмерное увлечение алкоголем может привести к последствиям более губительным.

— Два года назад поехали с компанией встречать Новый год за город. Украсили весь дом гирляндами, готовились к празднику. В саму ночь, естественно, выпивали много. И вот уже под утро, когда уставшие от веселья расходились спать, я спустилась вниз за телефоном. И хорошо, что пошла за ним именно в тот момент. У одной из гирлянд произошло, видимо, замыкание. Она загорелась. Закончилось всё благополучно. А могли бы все и погореть, если бы я тогда не вернулась, — рассказывает москвичка Мария о происшествии в новогоднюю ночь.

Марии очень повезло, что вечеринка не закончилась пожаром. Но везунчиков, как она, единицы.

В зимние праздники действительно возрастает количество обращений к врачам. Апеллируя к таким историям, страховые компании предлагают застраховать свою жизнь и имущество.

Нюансы страхования

Прежде чем оформлять страховку, необходимо определить основные риски, рекомендует руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удалов. Он отметил, что если это заграничная поездка, то это прежде всего риски здоровью, а также транспортные риски. Если это страхование жилища, то это риски затопления, кражи и пожара.

— После выявления рисков важно определить необходимый период страхования. Он может быть и достаточно коротким, чтобы не переплачивать лишнего. И, наконец, с чёткими критериями того, что нужно, получите консультацию представителей страховых компаний, собрав ориентировочные расценки. Это можно сделать как на сайте, через специальные конструкторы страхового продукта, так и при личном посещении или консультации по телефону, — пояснил эксперт.

В случае покупки страховки по акции, как и в случае покупки по обычной цене, необходимо чётко изучить условия, а также определить, какие случаи будут нестраховыми. Это крайне важный момент при выборе страховки, потому что страховая компания может предложить страховку, упаковав её в акцию, но при этом урезать сумму страхового покрытия или убрать часть распространённых случаев, при которых будет происходить возмещение.

— Особенно это важно изучать, когда вы собираетесь заниматься какой-либо активностью на отдыхе, например, кататься на горных лыжах, заниматься дайвингом и другими видами спорта. Самая простая страховка не покроет вам расходы в случае наступления неблагоприятного события во время занятия экстремальными видами спорта. Поэтому перед покупкой страховки необходимо определить все виды активности, планируемые в отпуске, и перечислить их страховому менеджеру, чтобы он правильно подобрал продукт, — рассказал Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

На что обращать внимание

Перед оформлением следует крайне внимательно оценивать свои финансовые возможности: досрочно прервать договор страхования получится лишь себе в убыток. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев говорит, что перед его заключением клиенту необходимо понять — действительно ли он сможет потянуть регулярный платёж по выбранному плану.

— Да и придётся потратить время на поиск наиболее выгодного предложения среди страховых организаций: полисы у крупных компаний, как правило, дороже, но и риск банкротства гораздо ниже, чем у более мелких игроков. В наше время почти вся информация доступна в Интернете, так что найти оптимальный вариант будет достаточно просто, — отметил эксперт.

В свою очередь Евгений Удалов советует уделить особое внимание помимо стоимости услуг порядку признания случаев страховыми и осуществления выплат. Кроме того, желательно ознакомиться и с реальными случаями, и отзывами действующих клиентов. По его словам, страховую компанию с безупречной репутацией найти сложно, но по отзывам клиентов можно составить список самых достойных и лучше подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.