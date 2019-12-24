Повышения и прибавки. У кого изменится размер пенсий с 1 января

С начала 2020 года в России пожилых людей ждут индексации, доплаты и прибавки. Обо всех изменениях, которые касаются начисления пенсий, — в материале Лайфа.

С 1 января 2020 года будет проведена индексация пенсий неработающим пенсионерам. А тем, кто продолжает работать, сделают прибавку 1 августа.

Пенсия неработающих пенсионеров

— Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6%, — сообщили в Пенсионном фонде России. — Это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.

По данным Минтруда, повышение пенсий затронет более чем 30 млн россиян. Надо подчеркнуть, что прибавят пенсию только тем, кто официально не работает.

Пенсия работающих пенсионеров

В очередной раз останутся без пенсионной прибавки работающие пенсионеры. Индексация на них не распространяется с 2016 года. Для этой категории граждан единственным повышением размера выплат является перерасчёт рабочего стажа, который ежегодно проходит в августе.

Работающим пенсионерам выплаты по закону не индексируются. Это касается и индивидуальных предпринимателей. Пенсионеры-ИП ежегодно должны вносить в казну 30 тысяч рублей на пенсионное страхование. Самозанятые пенсионеры такие взносы не платят. Следовательно, за ними сохраняется право на ежегодную индексацию пенсии.

— Кстати, самозанятому не нужно сдавать отчётность и делать фиксированные страховые взносы, — пояснили в Федеральной налоговой службе. — Стать самозанятыми могут физические лица, которые производят товары и услуги без помощи наёмных работников. При этом за год они зарабатывают не более 2,4 млн рублей.

Правда, тут есть и свои нюансы. Самозанятые имеют право не делать страховые взносы. Но это их право, а не ограничение. При желании они могут добровольно платить за себя страховые взносы по тарифам, установленным для индивидуальных предпринимателей.

— Правда, в этом случае они станут относиться к категории работающих пенсионеров. Разумеется, и право на индексацию они теряют, — уточнил ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Кокорев.

Получатели минимальных пенсий

Кроме того, повышения стоит ждать получателям минимальных пенсий. Причём независимо от того, страховые это пенсии, государственные или социальные. Надбавки будут назначены за счёт установления в регионах РФ новой величины прожиточного минимума пенсионера на 2020 год.

Пенсионеры с сельским стажем

Пенсионеры, у которых стаж работы в сельском хозяйстве составляет 30 и более лет, получают повышение фиксированной выплаты на 25%. С января сумма надбавки изменится. Теперь ежемесячно они будут получать по 1421,56 руб.

Пенсионеры со стажем в северных регионах

За 15 лет работы на Крайнем Севере пенсионер получит 50% от фиксированной выплаты. То есть ежемесячно ему будут платить 2843,13 руб.

За 20 лет стажа в приравненных к Северу регионах надбавки будут около 30% от фиксированной выплаты — по 1895,42 руб. ежемесячно.

Пенсионеры с иждивенцами

С января надбавку также получат те пенсионеры, которые воспитывают несовершеннолетнего ребёнка или студента-очника. За каждого такие пенсионеры будут получать по 1895,42 руб. Максимально можно получить за троих, а в общей сложности сумма надбавки составит 5686,25 руб.

Стоит отметить, что надбавки назначаются к страховой пенсии по старости и инвалидности. Однако дополнительные выплаты не распространяются на тех, кто получает социальную пенсию или страховую, но по потере кормильца.