Из аптек изымают опасные лекарства. Как распознать контрафакт

Уходящий год перетряс мир фармацевтики. Из российских аптек постоянно изымались лекарственные средства от самых разных болезней, начиная с сиропа от кашля и заканчивая препаратами от давления. Одни лекарства признавали опасными, другие — поддельными. Как вообще в аптеки попадают некачественные препараты и как покупателю распознать подделку? Поможет ли урегулировать рынок новая маркировка лекарств, которая становится обязательной с 1 января?

В России за 2019 год с фармацевтического рынка отозвано 385 лекарственных препаратов. Это следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Какие именно лекарства не должны попасть в вашу аптечку?

Фармскандалы начали разгораться в феврале этого года, когда из аптек изъяли препарат от кашля. Популярное турецкое лекарство содержит фенспирид. Из-за этого стали изымать из продажи и такие лекарства, как "Эреспал" (Франция) и "Эпистат" (Венгрия). Как показали исследования, фенспирид может негативно повлиять на сердце. В частности, электрокардиограммы пациентов, которые лечились "Эреспалом", показывали сбои в работе сердца.

К тому же Росздравнадзор распорядился изъять из аптек партии известного антибиотика "Цефомакс". Это касалось не всех упаковок. Оказалось, что две серии лекарства проявили себя как очень токсичные. Это показали тесты на мышах. Действующее вещество "Цефомакса" — цефепим. Лекарство используется для лечения пневмонии, а также кожных инфекций и заболеваний мочеполовой системы.

Осенью выяснилось, что известный противоязвенный лекарственный препарат "Ранитидин" может спровоцировать развитие злокачественной опухоли. Этот риск возникает из-за содержащегося в нём канцерогена. Кстати, у нас в стране препарат продавался даже без рецепта.

В середине осени из аптек отозвали также раствор для инъекций препарата "Зантак". Он входил в перечень жизненно необходимых. Только вот в ходе исследования в нём нашли канцероген, который может вызывать рак желудка и других органов.

Если с опасными лекарствами посетителям аптек всё было понятно, то много вопросов стало возникать после пропажи, казалось бы, самых привычных препаратов. Например, Росздравнадзор ещё 29 ноября 2019 года сообщил об отзыве производителями из обращения таких препаратов, как "Аквазан(R)", валерианы настойка, пустырника настойка, марлевые медицинские салфетки стерильные 45 x 29 см и другие. Покупатели стали задаваться невольным вопросом: а что вообще остаётся на полках и чем лечиться?

— Сразу успокоим переживающих: это временное явление и на полках аптек лекарств будет достаточно, — пояснил терапевт, старший медицинский консультант сервиса "ТЕЛЕДОКТОР24" Александр Абдрахманов. — Сейчас идёт проверка или перерегистрация препаратов, не нужно переживать по данному вопросу — обычная работа в медицинской сфере оборота лекарств. Кроме того, у отозванных препаратов есть и более эффективные аналоги.

Заведующий МГКА "Бюро адвокатов "Де-юре" Никита Филиппов уточнил, что все лекарственные средства, продажа которых осуществляется в России, должны быть внесены в Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС), где сведения постоянно обновляются. Какие-то лекарства уходят с рынка (если лекарством не торгуют свыше трёх лет, то оно исключается из реестра), какие-то признаются опасными.

Как говорит Никита Филиппов, дело в том, что наличие негативных побочных свойств не всегда можно определить даже по результатам квалифицированной экспертизы. Здесь может быть и эффект накопления, эффект взаимодействия с другими лекарствами, поэтому многие подобные вещи обнаруживаются только после длительного применения. В России действует следующий механизм проверки: после того как лекарство прошло все необходимые экспертизы, на него выдаётся регистрационное удостоверение на пять лет. Только по прошествии этого срока выдаётся бессрочное регистрационное удостоверение.

— Покупатель может проверить лекарственный препарат по ГРЛС — сведения являются общедоступными. Из ГРЛС будет понятно, приостановлена, отменена или действует государственная регистрация лекарственного препарата, — объяснил адвокат.

По словам управляющего партнёра ЮК "Варшавский и партнёры" Владислава Варшавского, маркировка лекарственных средств будет осуществляться путём нанесения специальных средств идентификации — кодов маркировки в машиночитаемой форме на товары, упаковку товаров. Такая маркировка будет наноситься в местах производства, упаковки (переупаковки) или хранения препаратов.

— Введение маркировки лекарственных средств если и не решит вопрос поддельных лекарственных средств в целом, уж точно сократит их объём на рынке, — считает юрист.