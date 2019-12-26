Проездной, пособия и налоги. С 1 января льготы будут начислять по-новому

С первого января 2020 года меняются механизмы начисления ряда льгот. Это касается и проездных билетов, и особых условий по налогам и кредитам. Как изменятся выплаты уже существующих льгот?

Понятие "социальный проездной билет" исчезнет сразу с началом 2020 года. Но это не значит, что вместе с ним пропадёт возможность льготного проезда. Изменения коснутся тех граждан, кто имеет на него право. Это пенсионеры, инвалиды, ветераны войны, дети из многодетных семей, сироты, дети-инвалиды.

— Раньше деньги на покупку социального проездного выдавались на руки этим категориям граждан или соцзащита приобретала проездные и передавала льготникам, — объяснил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. — Сейчас же средства зачисляются на специальную карту с фотографией владельца. Чтобы её получить, нужно прийти в органы соцзащиты.

Ещё одно новшество, связанное с транспортом, касается перечня необлагаемых доходов, который закреплён в Налоговом кодексе. С первого января в него войдёт оплата проезда к месту отпуска и обратно работникам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. С этих денег не нужно будет оплачивать НДФЛ.

— Также от налога освободят оплату дополнительных выходных для ухода за ребёнком-инвалидом, — пояснил ведущий юрист Европейской юридической службы Максим Савенков. — Новая норма касается доходов, полученных не ранее 2019 года.

Меняются и условия получения льготных займов. Сейчас дешёвые кредиты на покупку жилья могут получить семьи при рождении второго и последующих детей, семьи, имеющие детей-инвалидов. Теперь государство расширило перечень льготных категорий граждан. С 2020 года у жителей сельской местности появится возможность получить льготные кредиты на благоустройство домовладений по ставке от одного до пяти процентов на срок не более пяти лет.

— В постановлении определены требования, на что можно потратить кредит, — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — Он выдаётся на ремонт жилых домов, а также на покупку и монтаж оборудования для обеспечения централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения.

Есть изменения и для автомобилистов. Например, владельцы некоторых автомобилей получат право не платить транспортный налог. Речь идёт об электрокарах. Этот налог регулируется местными законами. Например, в конце декабря соответствующий законопроект приняли депутаты Мосгордумы. Предполагается, что вскоре инициативу поддержат и по всей стране. Таким образом предлагается поддерживать владельцев экологически чистого транспорта.

— С первого января 2020 года ожидается отмена транспортного налога для многодетных семей, — отметили в ГК "Автоспеццентр". — Правда, в том случае, если средний доход автовладельца не превышает прожиточного минимума.

Изменения коснутся и предпринимателей, в частности, налога на вменённый доход (ЕНВД). С первого января 2021 года его отменят полностью, но процесс пройдёт в два этапа. Первый начнётся в следующем году.

Налоговое послабление не смогут получить предприниматели, которые продают лекарства, меховые изделия и обувь. На остальные товары розничной торговли ограничения пока не распространятся. Как отмечает управляющий партнёр юридического бюро United Partners Андрей Андреев, в первую очередь последствия отмены отразятся на малом бизнесе, для которого режим ЕНВД был очень выгодным. По его оценкам, налоговая нагрузка при переходе на альтернативные налоговые режимы может возрасти до 50%. В результате часть компаний просто закроется.