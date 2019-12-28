Новый год по-скромному. Как сэкономить на праздничном столе

Новогодний стол — самая затратная часть подготовки к празднику. Хочется удивить гостей изысканными блюдами, только потратиться на них могут позволить себе не все. Лайф расскажет, как можно экономно накрыть праздничный стол, чтобы при этом он не был пустым.

Большинство хозяек уже начали ломать голову над тем, чем они будут удивлять родных и друзей в Новый год. Хочется приготовить что-нибудь особенное, только на гурманские изыски нужно потратиться. А это не каждый может себе позволить.

Совсем недавно Росстат подсчитал, что в этом году праздничный стол среднестатистическому жителю России обойдётся примерно в 6,5 тыс. рублей. В целом за год новогоднее застолье подорожало на 2,74%. При этом больше всего, как рассчитали в Росстате, подорожали сыры, сливочное масло и апельсины.

— Больше всего сэкономить смогут те, кто откажется в Новый год от алкоголя или минимизирует количество спиртного на столе, — говорит независимый эксперт в области пищевой промышленности Леонид Хазанов. — Если же говорить про еду, то сэкономить тут несложно. Например, на Новый год можно не покупать или делать пирожки, а напечь вместо них сырников. Лёгкий салат можно приготовить из порезанных огурцов, помидоров и небольшого количества растительного масла. Дорогую ветчину или карбонад можно заменить колбасой, кролика — курицей.

Действительно, при правильном подходе можно накрыть вполне бюджетный стол, но при этом он не будет казаться пустым. Главное, определиться с количеством гостей и исходя из этого думать о составлении меню.

Составив меню заранее, вы будете иметь уже конкретное представление, что нужно купить, чтобы не взять лишнего. Кроме того, если подавать закуски небольшими порциями, можно сэкономить те самые уже купленные продукты, так как ничего не придётся выбрасывать.

Чтобы не переплачивать за продукты для праздничного стола, достаточно вспомнить, что в прошлом году ели меньше всего. Большой спрос на традиционный салат оливье. Но не обязательно готовить его целый таз, а колбасу можно заменить на отварную курицу. Так можно немного сэкономить, да и сам салат станет легче.

Готовить лучше простые блюда с недорогими ингредиентами. При этом, если красиво украсить угощения, стол уж точно не будет казаться пустым. Кроме того, дорогое мясо можно смело заменить той же курицей. С ней отлично сочетаются разные овощи и фрукты, а изыск придаст простой сметанный соус.

Также в новогоднюю ночь можно вполне обойтись без кондитерских изделий. Гораздо полезнее и экономнее будет поставить на стол фруктовую тарелку. По словам врача-диетолога Елены Знахаренко, таким образом вы не только насытитесь продуктами, но и наградите свой организм клетчаткой. Врач-диетолог Академии специалистов индустрии здоровья (АСИЗ) Александра Максимкина также нашла альтернативу кремовым тортам и пирожным в запечённом яблоке с творогом и изюмом либо в желе на основе фруктов и фруктовых соков.

Если вам всё же кажется, что стол пустой, можно добавить баночку солений. Лучше всего их закрывать самостоятельно в летний период. То же самое и с корейской морковкой — её можно самостоятельно замариновать.

Что касается выпивки, то шампанское можно купить и недорогое. Кстати, среди таких есть достаточно неплохие варианты. Если же на столе будут стоять напитки, которые требуют запивки, то гостям можно предложить домашние морсы или соки.

Купить нескоропортящиеся продукты с наибольшей выгодой можно, позаботившись об этом за месяц. В этот период ещё нет ажиотажа, да и цены продавцы не взвинчивают, а также действуют различные акции. Но тем, кто не успел, лучше поторопиться. Чем ближе к Новому году, тем цены будут выше.

Конечно, многие продукты придётся закупать уже ближе к торжеству. Но, опять же, делать это лучше в гипермаркетах, где можно найти товары по акциям. Однако, если вы ожидаете в гости большую компанию, лучше закупить всё на оптовом рынке. Там и поторговаться можно.