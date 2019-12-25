Новогодний капитал. Какие выплаты пенсионеры получат до конца декабря

В Госдуме выступили с инициативой создать "новогодний капитал" для пенсионеров. Пока идея находится только в стадии обсуждения, но часть пожилых людей получит выплаты до Нового года. Лайф рассказывает, кто и сколько получит к пенсии.

С предложением о создании "новогоднего капитала" выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Предлагается выплачивать его одиноким пенсионерам. Таким образом они смогут накрыть праздничный стол без ущерба для своего бюджета.

Предложение пока находится на стадии рассмотрения. Тем не менее в этом году пожилые россияне смогут получить часть выплат досрочно. Речь идёт о тех, у кого выплата пенсии приходится на праздничные даты — с 1 по 8 января. В январе они получат сразу две пенсии: за декабрь и январь.

— Выплаты за январь будут произведены уже в 20-х числах декабря, — сообщили в ПФР. — Пенсионеры, которые не успеют получить деньги до Нового года, смогут сделать это в почтовых отделениях 3, 4, 5, 6 и 8 января.

Кстати, это будут уже повышенные выплаты. С 1 января пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6%. Прибавка составит примерно одну тысячу рублей.

Более высокую пенсию смогут получить и работающие пенсионеры, которые недавно уволились. После увольнения пенсионеру делается перерасчёт пенсии. Число накопленных им индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она будет 93 рубля. Затем к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. С 1 января её размер составит 5686,25 рубля.

Как поясняют в ПФР, если пенсионер решит возобновить работу, то проведённая индексация сохранится. Таким образом, уже повышенную пенсию понижать не будут.