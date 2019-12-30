С новыми ценами. Какие товары подорожают с января

С начала 2020 года в России изменятся цены на некоторые товары. Лайф рассказывает, с чем это связано, а также что и насколько подорожает.

С 1 января 2020 года россиян ждут традиционные изменения, связанные с повышением тарифов и налогов. Во-первых, произойдёт повышение акцизов, что приведёт к увеличению стоимости некоторых товаров. Во-вторых, будут отменены льготные тарифы по налогу на добавленную стоимость.

Помимо того, россиянам обещают повышение пенсий и зарплат. Учитывая этот факт, стоимость ряда продуктов в магазинах традиционно увеличится. Итак, что и на сколько подорожает в новом году?

Мясо и сладости

Повышение цен ожидается на такие продукты, как мука, крупы, сладости, молочные товары, рыба и мясо.

— С ростом тарифов на электроэнергию и ростом цен на корма продолжится тенденция прошлого года. Рост цен на хлеб и сахар может составить до 4–5%, на остальные товары — до 10–12%. Из-за повышения ставки НДС на пальмовое масло до 20% могут подорожать кондитерские изделия, но не более чем на 5%, — пояснила Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари".

Молоко

Цены на молоко могут вырасти на 10% из-за введения уже с 1 ноября 2019 года электронной ветеринарной сертификации. Однако основной рост цен придётся на 2020 год.

Лекарства

Медикаменты в новом году также подорожают. Но в первую очередь это коснётся импортных препаратов. Подорожание может составить 2–5%.

Алкоголь

С Нового года подорожают коньяк, водка и вино. Минимальные цены на водку (0,5 л) могут вырасти с 215 до 230 рублей, на коньяк — с 388 до 433 рублей. Увеличатся акцизы на российские вина до 31 рубля. На шампанское и другие игристые вина цена акцизов возрастёт до 40 рублей.

Табак

Каждая пачка сигарет в кармане станет дороже минимум на пять рублей. Также подакцизными станут все электронные сигареты, вейпы и жидкости для них. Акциз составит 50 рублей за штуку. При этом акциз на жидкость составит 13 рублей за один миллилитр.

Авто

Из-за решения правительства не продлевать льготу по ввозным пошлинам многие модели в 2020 году подорожают на 3–4%.

— С 1 января 2020 года предлагается увеличить ставки утилизационного сбора. Соответственно, машины подорожают. Но на цене для конечного потребителя это скажется не так сильно, — отметила Наталья Мильчакова.

Бытовая техника

С начала года будет введена новая маркировка товаров. Из-за этого цены на стиральные машины, холодильники и другую бытовую технику могут вырасти на 15–20%.