Валютная ловушка? Как долго будет падать доллар

Курс доллара продолжает снижаться. Это заставило всерьёз забеспокоиться обладателей валютных сбережений. Пошли разговоры даже о том, что их заманивают в "валютную ловушку", провоцируя покупку долларов по низкому курсу. Лайф узнал, что повлияло на падение американской валюты и стоит ли опасаться за свои накопления.

Аналитики уже не первый день отмечают падение доллара. По данным Московской биржи на 26 декабря, американская валюта дешевеет на четыре копейки до уровня 61,81 рубля. Это рекордные показатели за последние полтора года.

Таким образом, не сбылись многочисленные прогнозы о грядущем падении рубля, которые активно звучали осенью. Так, доллару и евро предвещали рост, но последние несколько недель иностранная валюта только падала. Евро вообще подешевел на 17 копеек, и пока его курс равен 68,51 рубля. Рубль же продолжает укрепляться.

Чем обусловлено укрепление рубля?

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов связывает это с тем, что в России высокие процентные ставки, то есть номинальные ставки превышают инфляцию. Это подразумевает приток в рублёвые активы средств международных инвесторов, так как мировые капиталы вкладываются в активы с высокой доходностью. Сказывается и ослабление напряжения в торговой войне между США и Китаем.

— Заключение первой фазы торгового соглашения США и Китая позитивно для мировой экономики и торговли. Не только для Китая, но также и для других развивающихся стран, которые экономически с ним связаны. К таким странам, безусловно, относится Россия, — пояснил Сергей Суверов.

Старший инвестиционный консультант "БКС Брокер" Максим Ковязин назвал ещё один работающий на укрепление рубля фактор — стабильные цены на нефть. По его словам, решения ОПЕК+, в соответствии с которыми страны-участники согласились на сокращение добычи ещё на 500 тыс. баррелей в день, оказывают серьёзную поддержку нефтяным котировкам.

— Можно сказать, что сейчас для отечественной валюты сложились идеальные условия для укрепления. Невыгоден такой курс только российским экспортёрам, которые получают выручку в долларах и чьи финансовые показатели во многом зависят от курса рубля, — сказал Максим Ковязин.

Что будет дальше с долларом?

— Дальнейшего серьёзного укрепления рубля к доллару не ожидается. Длительное укрепление национальной валюты невыгодно государству, так что рассчитывать на то, что эта тенденция будет продолжаться, не стоит, — считает Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Однако, по словам Сергея Суверова, рубль ещё может продолжить укрепление, но отметка в 60 рублей за доллар является мощным психологическим уровнем сопротивления. К тому же он отметил, что в начале следующего года риском для рубля может являться возможность принятия конгрессом США новых санкций против России.

— Мы ожидаем, что в начале года рубль будет стабильным. Курс задержится вблизи отметок 62–64 рубля за доллар. Внимание рынков в этот период будет сосредоточено на торговом сближении США и Китая. В целом, согласно прогнозу на 2020 год, курс может формироваться преимущественно в диапазоне 64–66 рублей за доллар, — заключил Сергей Суверов.

В любом случае эксперты сходятся во мнении, что валютной ловушки обладателям накоплений в долларах ждать не стоит. Кстати, тревожные прогнозы по грядущему падению курса валюты звучали ещё неделю назад. Правда, ожидалось, что доллар начнёт падать ближе к середине января. Дело в том, что Федеральная резервная система (Центробанк США) анонсировала вливание около 500 миллиардов долларов в американскую экономику. Это должно было привести к ослаблению американской валюты. Так что падение курса доллара в том числе и к рублю было ожидаемо. Только произошло оно несколько раньше, чем говорилось в прогнозах.

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